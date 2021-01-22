特企／美麗華影城 x SOU·SOU 　跨界聯名問世

美麗華影城與來自京都的知名品牌「SOU·SOU」合作，推出 4 款限量商 品，包含 SOU·SOU 飲料造型杯 99 元、爆米花桶 199 元、晴雨傘 499 元及漁 夫帽 699 元等，將於 110 年 2 月 1 日上午 9:00 起，在美麗華百樂園 6F 美麗華影城販售櫃台正式開賣。其中影城限量主打的 SOU·SOU 聯名雙人套餐組， 當中包含 2 個飲料造型杯、1 個爆米花桶及 1 份戲院熱食，售價僅要 389 元。 此外，針對死忠的會員粉絲們，影城更貼心地推出紅利點數專案，利用平時累 積的紅利點數，也能用甜甜的價格入手限量商品。

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此次聯名商品特別選用了 SOU·SOU 最受歡迎的「十數」元素作為花紋精 心打造，系列主打的飲料造型杯與爆米花桶採用鮮明的對比色，在視覺上讓人 耳目一新;同步推出的限量商品還有兼具美觀與實用性的「晴雨傘」與「漁夫 帽」，並提供多元的購買方案，商品輕便與時尚兼具的設計理念讓走出戲院後的 您，不管是陽光普照的夏日或陰雨連連的秋日，都能與美麗華影城一同迎接嶄 新的 2021 年!

美麗華影城同時於影城 6 樓大廳打造了 SOU·SOU 主題的大型場佈，讓無 法出國的您能在 SOU·SOU 的超強魅力下，體驗濃濃的京都風情。