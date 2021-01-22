出門不怕人擠人！網曬「無敵神卡」 全場秒懂：橫著走
編輯中心/綜合報導
2021-01-22 14:37:08
衛福部桃園醫院發生新冠肺炎群聚感染的情形，引發外界高度關注，先是國防部下令全體官兵避免前往桃園，接著澎湖縣、苗栗縣、雲林縣先後宣布禁止公務人員到桃園出差。「恐桃」一時成為熱門話題，就有網友反向操作，曬出桃園市市民卡，笑稱出門把這張卡掛在胸前，「逛街不會人擠人」，讓大家笑翻。
有位網友在臉書社團《爆怨公社》發文，笑稱「決定了，從明天起，只要出門，就把這張卡掛在胸前，聽說到外縣市逛街比較不會人擠人」，而照片中可以看見，網友口中的神卡就是桃園市市民卡，粉色背景配上桃子的圖案十分可愛，但在目前疫情的氛圍下，卻給人帶來截然不同的感受。網友紛紛在底下留言回覆說，「傑出的一手」、「忽然很想也來一張」、「苦中作樂嘛哈哈哈」、「從來沒有覺得這卡CP值這麼高過」、「拿這張坐機捷還有打折」、「社交距離瞬間拉出來」、「馬上讓道1.5公尺讓你過」、「行車糾紛亮這張出來，對方秒閃人」。
另外也有許多網友替桃園人打氣，「桃園加油」、「市民卡好可愛啊！桃園加油」、「我們對抗的是病毒，不是桃園市民」、「都是台灣人，沒什麼好區別的」、「桃園是國門，坦了一年，沒道理現在被拒，加油，桃園」。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。