永慶房產創紀錄！單店平均業績破2300萬元

永慶房產集團旗下加盟三品牌－永慶不動產、有巢氏房屋、台慶不動產，以實際績效證明，穩居房仲第一品牌地位！

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2020年不畏疫情，新展店突破150店，店數市佔高達3成6，狠甩疫情創下五大新高紀錄：總成交金額破4600億元、總業績190億元、成交件數突破4.1萬件、聯賣業績48億元、單店平均業績2,300萬元，消息一出震撼業界，為全台加盟夥伴打造最強創業及發展平台。

該房產集團加盟事業處總經理莊志成表示，2020年房仲業面臨許多挑戰，從「六都買賣移轉棟數」推估全台房市交易量，較前一年(2019)同期成長僅6%，但其加盟三品牌全年成交件數卻逆勢成長，年增2成4，成長幅度為市場的4倍！





值得一提的是，推動「深度聯賣」能加快成交速度，不僅讓「聯賣業績」突破48億元，較前一年成長5成；「聯賣成交件數」也從7500件成長至11000件，更帶動「單店平均年業績」飆破2300萬元，年增3成，創下歷史新高，再次證明永慶加盟總部是「幫加盟店賺錢」的事業助手。



▲永慶加盟總部的房仲經營管理師培訓班，課程設計結合理論、趨勢和實務，獲得店東長的熱烈迴響。（圖／永慶房產集團提供）

超前部署科技工具、經營管理升級 擴大與同業差距





永慶加盟三品牌逐步實現孫慶餘董事長 建立「共好共享房仲生態圈」的理念，在集團資源挹注和複製直營成功經驗下，建立起「一人委託、百店聯賣、千人銷售」的深度聯賣制度，更推出《行動智能經紀人App》，整合聯賣、物件開發、銷售、客戶經營等功能，行動工具全面提升經紀人的數位服務力，也讓客戶得到更優質的服務。





另外，由永慶集團加盟總部精心為店東長規劃的《房仲經營管理師培訓班》課程，自2019年9月開辦以來場場額滿，累計受訓超過600人，課程不僅特聘外部專業名師，甚至高階主管親自剖析市場趨勢及經營方針、績優店東長也受邀上台分享成功心法。





莊志成進一步指出：「深度聯賣」搭配系統平台、數位工具帶來加乘效益，加上集團特有的區域合作、共榮共好文化，讓同業望塵莫及，同時成為房仲業菁英爭相加盟的關鍵因素！





持續為消費者打造一個公平交易的環境！永慶全集團更早已全面提供揭露至完整門牌的成交行情，不僅領先政府、也是房仲業唯一。去年12月30日《實價登錄2.0》修法三讀通過，這不只是居住正義的勝利，更是永慶人、有巢氏人和台慶人的驕傲，秉持「先誠實再成交」的服務理念，齊心拉大與同業差距，再次成為2020年工商時報「台灣服務業大評鑑」的最大贏家，包辦連鎖房仲業前三名！其中，永慶不動產連續四年獲得銀獎，台慶不動產則是二度獲銅獎。