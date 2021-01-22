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Porsche 進軍台南府城 尚騰斥資 7,500 萬建都會概念店

2GameSome - 有車賞

2021-01-22 18:25:00

Porsche 進軍台南府城 尚騰斥資 7,500 萬建都會概念店
▲ Porsche 進軍台南府城 尚騰斥資 7,500 萬建都會概念店
繼 2018 年鉅資打造新北保時捷中心之後，尚騰汽車集團今日宣布正式插旗台南府城，首先投資 7,500 萬新台幣於南紡購物中心二館闢建全新「台南保時捷都會概念店」以及建立在地售後服務能量。
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全新的「台南保時捷都會概念店」於 22 號下午，由台南市長黃偉哲、義美食品董事長高志尚、南紡集團總裁侯博明、宏佳騰動力科技董事長鍾杰霖、台灣保時捷通路發展處長吳海峯 Ralph Uhlmann 等貴賓共同剪綵開幕。這代表尚騰汽車集團除了進一步將營運版圖延伸至南台灣，提前為預計於 2022 年第一季落成啟用的全新台南保時捷中心暖身之外，更展現尚騰汽車集團顛覆傳統汽車業的創新設計零售概念與服務模式。
全新台南保時捷都會概念店締造兩項世界第一  

「台南保時捷都會概念店」於正式開幕便締造兩項世界第一。它不僅是全球第一座採用保時捷最新 Studio 概念店設計，內部更配置最先進新穎的 VR 科技產品體驗亮點。

另一項全球第一則是尚騰汽車集團領先導入世界第一台 IoT「物聯網商用手沖咖啡機」的全球首次亮相，讓客戶不用遠赴國外即可透過雲端手法傳送和遠在日本的世界冠軍咖啡師溝通互動，即時在台南即可享用日本世界冠軍手沖精品咖啡。

世界第一台 IoT「物聯網商用手沖咖啡機」全球首次亮相

在台南保時捷都會概念店最重要的科技服務亮點之一，正是世界第一台結合 IoT 智慧物聯網應用功能的『OTFES世界頂級手沖咖啡機』，外觀採極簡工業風呈現簡約自然的設計風格，從一鍵沖煮到完美還原咖啡大師專業手法的雲端控制與存取。

OTFES 提倡「讓複雜變簡約」的品牌精神，運用雲端科技手沖咖啡機紀錄咖啡師專屬的咖啡風味，目的並非取代咖啡師的工作，而是在解放咖啡師的“雙手“，讓他們有更多時間與顧客進行深度互動，透過手藝與科技的結合，創造出下一世代的顧客新體驗，其實這也正是最新保時捷都會概念店（Porsche Studio Next Level）的設計精神。

因此尚騰汽車集團也特別在台南保時捷都會概念店的開幕活動中，邀請到日本知名世界冠軍手沖咖啡大師：『門脇裕二』，同步在日本與台南現場舉行全球第一次跨海連線展演，以現場高速網路連線方式親自示範「OTFES 世界頂級手沖咖啡機」，如何透過幾個簡單步驟，就能越洋調製出一杯日本世界冠軍咖啡師原味重現的手沖精品咖啡給台南的嘉賓享用。

米其林一星認證『世界最佳甜品師Patrizia di Benedetto』與台南保時捷的獨家跨界合作

台南保時捷都會概念店特別獨家與來自義大利的知名甜品店〈bye bye blues〉、歐巴黎和名坂奇等台南在地業者攜手合作。〈bye bye blues〉是由來自義大利西西里唯一的米其林女主廚- Patrizia di Benedetto 掌舵，她不但榮獲世界知名美食評鑑米其林一星及義大利紅蝦指南評鑑雙叉肯定，更被譽為世界最具影響力的「最佳甜品師」，〈bye bye blues〉台南店則是她第一家海外分店。

除了頂級知名甜點外，台南保時捷都會概念店也攜手台南府城在地人氣名店-歐巴黎和名坂奇，在欣賞 Porsche 跑車的造車工藝之餘，南台灣的消費者在店裡也可以品嚐到與國際接軌的世界級美味及創意巧思研發的健康時尚甜點。

台南保時捷都會概念店展現創新品牌精神

此外，在台南保時捷都會概念店開幕期間所陳設的 Sharp 的 120 吋 8K 液晶顯示螢幕同樣是最新獨家科技產品。

配置寬 2717mm、高 1979mm的超大螢幕，為消費者帶來極具震撼力的臨場感及視覺體驗。Sharp 獨家開發的「AQUOS 8K」影像處理科技，即便是 Full HD 或 4K 解析度的內容影像，在 8K 解析度的螢幕下也可順暢播放且精細清晰地呈現，無論是近看極為細緻的保時捷車身烤漆質感或訂製保時捷 911 跑車內裝細節的細膩刻畫，都能真實呈現在客戶眼前，讓人有身歷其境的感受。

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