▲ Porsche 進軍台南府城 尚騰斥資 7,500 萬建都會概念店

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「台南保時捷都會概念店」於正式開幕便締造兩項世界第一。它不僅是全球第一座採用保時捷最新 Studio 概念店設計，內部更配置最先進新穎的 VR 科技產品體驗亮點。





另一項全球第一則是尚騰汽車集團領先導入世界第一台 IoT「物聯網商用手沖咖啡機」的全球首次亮相，讓客戶不用遠赴國外即可透過雲端手法傳送和遠在日本的世界冠軍咖啡師溝通互動，即時在台南即可享用日本世界冠軍手沖精品咖啡。





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台南保時捷都會概念店展現創新品牌精神



此外，在台南保時捷都會概念店開幕期間所陳設的 Sharp 的 120 吋 8K 液晶顯示螢幕同樣是最新獨家科技產品。





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