▲ Porsche 進軍台南府城 尚騰斥資 7,500 萬建都會概念店

「台南保時捷都會概念店」於正式開幕便締造兩項世界第一。它不僅是全球第一座採用保時捷最新 Studio 概念店設計，內部更配置最先進新穎的 VR 科技產品體驗亮點。
另一項全球第一則是尚騰汽車集團領先導入世界第一台 IoT「物聯網商用手沖咖啡機」的全球首次亮相，讓客戶不用遠赴國外即可透過雲端手法傳送和遠在日本的世界冠軍咖啡師溝通互動，即時在台南即可享用日本世界冠軍手沖精品咖啡。
在台南保時捷都會概念店最重要的科技服務亮點之一，正是世界第一台結合 IoT 智慧物聯網應用功能的『OTFES世界頂級手沖咖啡機』，外觀採極簡工業風呈現簡約自然的設計風格，從一鍵沖煮到完美還原咖啡大師專業手法的雲端控制與存取。
OTFES 提倡「讓複雜變簡約」的品牌精神，運用雲端科技手沖咖啡機紀錄咖啡師專屬的咖啡風味，目的並非取代咖啡師的工作，而是在解放咖啡師的“雙手“，讓他們有更多時間與顧客進行深度互動，透過手藝與科技的結合，創造出下一世代的顧客新體驗，其實這也正是最新保時捷都會概念店（Porsche Studio Next Level）的設計精神。
台南保時捷都會概念店特別獨家與來自義大利的知名甜品店〈bye bye blues〉、歐巴黎和名坂奇等台南在地業者攜手合作。〈bye bye blues〉是由來自義大利西西里唯一的米其林女主廚- Patrizia di Benedetto 掌舵，她不但榮獲世界知名美食評鑑米其林一星及義大利紅蝦指南評鑑雙叉肯定，更被譽為世界最具影響力的「最佳甜品師」，〈bye bye blues〉台南店則是她第一家海外分店。
台南保時捷都會概念店展現創新品牌精神
此外，在台南保時捷都會概念店開幕期間所陳設的 Sharp 的 120 吋 8K 液晶顯示螢幕同樣是最新獨家科技產品。