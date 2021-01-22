紓解移工思鄉情懷 新北市行動書車新增東南亞閱讀服務
記者陳志仁/新北報導
2021-01-22 21:28:52
新冠肺炎的疫情延燒，導致新住民難以返鄉，新北市行動圖書車特新推出「東南亞閱讀」服務；未來車上除中、英文書，還有來自越南、緬甸、菲律賓、印尼、泰國、馬來西亞等東南亞6國的書籍，提供東南亞新住民與移工朋友借還書，藉由閱讀家鄉文字紓解思鄉情懷。
為讓東南亞新住民與移工們在臺灣也能看見自己的母語，享受閱讀的樂趣，新北市行動圖書車特新增「東南亞閱讀」服務，準備了上百本、6國語言的書籍、報刊，定期停靠樹林火車站、捷運菜寮站、中和八二三紀念公園、新店陽光公園等，新住民朋友經常交流聚會的地點，讓他們可以現場閱讀及借閱家鄉的書籍。新北市立圖書館館長王錦華表示，因為多數新住民朋友中文識字能力不佳，新北市各區圖書分館除均設置有多元文化專區，更透過東南亞行動閱讀服務，提供新住民朋友更多閱讀的機會，讓他們能在休閒之餘，可以看到自己家鄉的文字；透過閱讀熟悉的母語書籍，緩解思鄉之情。
越南的陶氏ㄦ容說，在家鄉時便喜歡看流行時尚的雜誌或期刊，看到書車上有自己的母語，感覺似乎離故鄉近了一些；新北市立圖書館指出，歡慶行動閱讀服務10周年，同時還有「與書車有約，打卡送好禮」、「借書辦證抽限量閱讀書袋」、「閱讀『動』起來—集章送好禮」等活動，相關活動資訊請至新北市立圖書館的網站查詢，或電(02)2622-4664洽詢。
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