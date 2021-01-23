全球第一座新世代(Porsche Studio Next Level)台南保時捷都會概念店正式開幕

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台灣保時捷總裁CEO Mathias Busse表示，「近年來我們持續延伸觸角，台南已是台灣保時捷成立的第三間Porsche Studio，台灣於此也成為全世界Porsche Studio密度最高的市場。這既體現了我們積極旺盛的品牌特質，也證實台灣市場對保時捷新銷售型態的高接受度。」位處台南精華區，台南保時捷都會概念店不只是一般的展示中心或店面，而是別具一格的特色中心，一處讓保時捷車主及車迷隨時歡聚，交流經驗和切磋討論的樞紐。
全新的「台南保時捷都會概念店」於22號下午，由台南市長黃偉哲、義美食品董事長高志尚、南紡集團總裁侯博明、宏佳騰動力科技董事長鍾杰霖、台灣保時捷通路發展處長吳海峯 Ralph Uhlmann…等貴賓共同剪綵開幕。這代表尚騰汽車集團除了進一步將營運版圖延伸至南台灣，提前為預計於2022年第一季落成啟用的全新台南保時捷中心暖身之外，更代表尚騰汽車集團顛覆傳統汽車業的創新設計零售概念與服務模式，將再次推動國內豪華車市場的銷售服務概念升級。
尚騰汽車集團執行長吳睿弘表示:「我們高度看好大台南區域在台積電領軍，人才、廠商大舉進駐台南下，進一步帶動海外高科技大廠巨幅投資，而且在台商回流強度持續升溫的推波助瀾下，創造出令人期待的強勁消費潛力，未來十年台南在高端汽車市場的成長動能，絕對是大勢可期！因此我們決定超前部署、積極佈局南台灣頂級豪華汽車市場，期望提供南台灣消費者一個結合保時捷創新高科技的互動式體驗、同時融入南台灣人文風情的優質賞車與售後服務環境。」
全新台南保時捷都會概念店締造兩項世界第一「台南保時捷都會概念店」正式開幕便締造兩項世界第一！它不僅是全球第一座採用保時捷最新Studio概念店設計，內部更配置最先進新穎的VR科技產品體驗亮點，另一項全球第一則是尚騰汽車集團導入世界第一台IoT「物聯網商用手沖咖啡機」全球首次亮相，不用遠赴國外即可透過雲端手法傳送和遠在日本的世界冠軍咖啡師溝通互動，即時在台南即可享用日本世界冠軍手沖精品咖啡！
在全球第一座最新保時捷都會概念店(Porsche Studio Next Level)裡，透過VR產品科技、5G網路及IoT智慧物聯網產品的完美結合，充分展現出在後疫情時代，科技即將徹底改變你我日常生活樣貌的最佳應用情境。
世界第一台IoT「物聯網商用手沖咖啡機」全球首次亮相
越洋手沖咖啡重現大師風味！在台南保時捷都會概念店最重要的科技服務亮點之一，正是世界第一台結合IoT智慧物聯網應用功能的『OTFES世界頂級手沖咖啡機』，外觀採極簡工業風呈現簡約自然的設計風格，從一鍵沖煮到完美還原咖啡大師專業手法的雲端控制與存取，從一杯咖啡的沖煮科技，也展現了保時捷同時追求極致創新與傳統品味兼具的品牌精神。
OTFES提倡「讓複雜變簡約」的品牌精神，運用雲端科技手沖咖啡機紀錄咖啡師專屬的咖啡風味，目的並非取代咖啡師的工作，而是在解放咖啡師的“雙手“，讓他們有更多時間與顧客進行深度互動，透過手藝與科技的結合，創造出下一世代的顧客新體驗，其實這也正是最新保時捷都會概念店(Porsche Studio Next Level)的設計精神。
因此尚騰汽車集團也特別在台南保時捷都會概念店的開幕活動中，邀請到日本知名世界冠軍手沖咖啡大師：『門脇裕二』，同步在日本與台南現場舉行全球第一次跨海連線展演，以現場高速網路連線方式親自示範這台讓人驚豔的「OTFES世界頂級手沖咖啡機」，如何透過幾個簡單步驟，就能越洋調製出一杯日本世界冠軍咖啡師原味重現的手沖精品咖啡給台南的嘉賓享用。
米其林一星認證『世界最佳甜品師Patrizia di Benedetto』與台南保時捷的獨家跨界合作
讓台南保時捷都會概念店化身為最具魅力的時尚CAFE！手握一杯獨一無二的頂級手沖咖啡，當然要搭配風味絕佳的甜點與餅乾！台南保時捷都會概念店特別獨家與來自義大利的知名甜品店〈bye bye blues〉、歐巴黎和名坂奇等台南在地業者攜手合作。走進這個獨一無二的時尚CAFE，您將可以品嚐到無與倫比的味蕾饗宴！〈bye bye blues〉是由來自義大利西西里唯一的米其林女主廚- Patrizia di Benedetto掌舵，她不但榮獲世界知名美食評鑑米其林一星及義大利紅蝦指南評鑑雙叉肯定，更被譽為世界最具影響力的“最佳甜品師”，〈bye bye blues〉台南店則是她第一家海外分店。
除了頂級知名甜點外，台南保時捷都會概念店也攜手台南府城在地人氣名店-歐巴黎和名坂奇，在欣賞Porsche跑車的極致造車工藝之餘，南台灣的消費者在店裡也可以品嚐到與國際接軌的世界級美味及創意巧思研發的健康時尚甜點，再搭配一杯手沖冠軍咖啡，台南保時捷都會概念店將化身為最具時尚魅力的CAFE新地標，讓您自在享受愉悅悠閒的美好時光。
台南保時捷都會概念店展現創新品牌精神
以科技具體實現下一世代的可能與想像！此外，在台南保時捷都會概念店開幕期間所陳設的SHARP的120吋8K液晶顯示螢幕同樣是領先全球的最新獨家科技產品！
配置寬2717mm、高1979mm的超大螢幕，為消費者帶來極具震撼力的臨場感及視覺體驗。SHARP獨家開發的「AQUOS 8K」影像處理科技，即便是Full HD 或 4K 解析度的內容影像，在 8K 解析度的螢幕下也可順暢播放且精細清晰地呈現，無論是近看極為細緻的保時捷車身烤漆質感或訂製保時捷911跑車內裝細節的細膩刻畫，都能真實呈現在客戶眼前，讓人有身歷其境的感受。
作為全球第一座最新保時捷都會概念店，只要您一走進全新台南保時捷都會概念店，就可以處處感受到保時捷品牌精神的展現，將保時捷累積70幾年來引人入勝的造車工藝、美學底蘊、不凡設計以及都會生活型態完美融合並呈現在消費者眼前，進而轉化成以科技成就自信的生活態度。
置身在台南保時捷都會概念店的舒適空間裡，除了能夠體驗到新科技所帶來的獨特經驗，保時捷最新Studio設計概念與台灣消費者所追求的生活品味更是相輔相成，台南保時捷都會概念店的開幕，相信可以將擁有濃厚底蘊的經典保時捷跑車品牌精神，深植於府城民眾的心中。
台南保時捷都會概念店地點：南紡購物中心 A2 (台南市東區中華東路一段366號)
服務時間：早上11點至晚上10點