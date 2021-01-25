特企／創造改變　政府與青年Talk新未來

全世界民主國家都在思索更好的民主治理模式，臺灣則是將青年公民參與視為協助國家前進的一股重要力量，教育部與行政院合作辦理Let’s Talk，就是一項大型的公民參與實驗計畫。Let’s Talk在23日舉辦109年成果分享交流會，由行政院政委唐鳳主持，部會代表與青年針對政策進行意見交流，讓公民參與不再遙遠與陌生，而是一種日常生活的習慣。而此種公民參與模式，未來也將成為我國參與「開放政府夥伴關係聯盟」(Open Government Partnership)的計畫之一。

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唐鳳表示，109年的Let’s Talk 2.0進行了許多創舉，並特別重視青年的草根力量，除邀請社團法人臺灣青年民主協會進行「青年關注議題調查」、邀請全國青諮委員擔任青諮觀察員，至各場Talk了解審議討論成效，並增辦1場議題交流會及2場第二階段Talk，邀請部會代表與青年針對教育及勞動的相關建議，進行初步意見交換，共計號召6千餘位青年響應。並說明「開放政府」要能落實，不只靠青年的力量，也感謝這幾年各部會積極跨出舒適圈，與青年面對面溝通，讓政府施政越來越貼近民眾的需求。

今日成果交流主要從109年的32場Talk中，青年共創最精華的46項建議進行最實質的交流，唐鳳強調，大幅度深化青年參與公共政策討論，是政府既定的努力目標，青年不是只能用投票表達意見，而是隨時都可以透過暢通的管道進行溝通，在這場會議中部會的回應，未來將會加以追蹤並公開，讓所有關心的青年朋友們，都可以透過更便捷、快速、透明的方式了解現場及網路上的青年透過提問，與部會直接政策交流，執行團隊「台灣勞工陣線協會」也藉這次的交流，了解並追蹤相關新制度的執行情形，並與部會對齊有關「汽車運輸」的相關概念，讓青年意見更能對焦政府施政作為。

教育部青年發展署署長陳雪玉特別感謝唐鳳政委、所有青年團隊、審議業師、青諮委員，及各部會的投入與協助，未來青年署也仍將持續為Talk 3.0努力，做青年的後盾，並打造更加良善的公民參與環境。