▲ Mercedes-Benz GLS 升級 48V 輕油電，七人座 S-Class 495 萬起

全新的 GLS 450 4MATIC 拉寬車身尺碼，同時降低車身高度、加長整體軸距，使車室空間再行放大，但仍兼具靈活操控性。AIRMATIC 懸吊系統可根據行駛路況、車速、荷重及駕駛需求進行調整，增加車輛的穩定性及路面的適應性，提供如同 S-Class 般的舒適。面對嚴峻路況 GLS 450 4MATIC 也絲毫不費力，搭配精密準確的 E-ACTIVE BODY CONTROL 進階主動車身控制系統（選配），透過主動式 48V 電控液壓避震器的即時調配，可消弭車輛於彎道側傾的幅度，即使行經顛簸山丘也如履平地。同時提供越野輔助功能，可在脫困模式下進行獨立車輪高低調整。
Mercedes-Benz GLS 450 4MATIC 全新標配 AMG Line 外觀套件，搭配全新霧銀色雙柵水箱護罩、21 吋 AMG 五幅雙肋式高光澤灰色輕合金輪圈，結合車身同色越野寬版輪弧及大型進氣壩附雙橫柵鍍鉻飾條，車尾搭配全新鍍鉻尾飾管。
身為 Mercedes-Benz 的豪華旗艦休旅，GLS 延續 S-Class 豪華舒適，座艙內搭配霧面灰色橡木飾板、全新三幅式多功能 Nappa 真皮平底跑車方向盤設計，搭配雙 12.3 吋多全數位化寬螢幕及擁有 13 具揚聲器的 Burmester® 環場音響，結合全新中央扶手造型，讓乘客感受 S-Class 同級的車室。遵循「後座至上」理念，將每一個座位視為獨立座椅，不僅全車為全尺寸座椅，結合第二排與第三排電動調整功能以及座椅傾倒功能，第二排可輕鬆進行 40/ 20/ 40 分離調整、第三排可個別或一起收疊座椅。
Mercedes-Benz GLS 450 4MATIC 擁有進階 MBUX 多媒體功能含有智能聲控，不僅擁有自然口音，同時具備學習能力，讓駕駛者透過簡單的「你好，賓士！」即可進行操作，雙手不用離開方向盤，視線專注於路況。全新 Mercedes-Benz GLS 450 4MATIC 搭載多項主動安全配備及智慧駕駛輔助系統，體驗自主駕駛樂趣的同時，系統可根據行駛狀況調整車速、轉向，降低意外事故發生機率。智能停車輔助含 360 度環景攝影，可選擇自行停車或由系統操作。
【全新 Mercedes-Benz GLS 450 4MATIC 車款簡易規格表】
車型
引擎
排氣量(c.c)
最大輸出
hp/Nm
變速箱
建議售價
(萬元起)
|GLS 450 4MATIC
M256 L6 + EQ Boost
2,999
367 (+22) / 500
9G-TRONIC 九速手自排
495