舒適x福音戰士 2021爆款聯名刮鬍刀屈臣氏獨家開賣
生活中心／綜合報導
2021-01-26 11:00:00
受新冠肺炎影響，原訂2021年1月23日於日本上線的電影「新．福音戰士劇場版：II」再度宣布延期，讓不少動漫迷感到詫異與惋惜，但有眼尖的動漫迷發現，「福音戰士與Schick 舒適牌」推出的2021聯名刮鬍刀已陸續在各大通路開始販售，商品一上市即引起搶購的風潮。
這並非福音戰士與舒適牌的首度聯名商品，2020年福音戰士與舒適牌推出的限量聯名商品組，就以吸睛的視覺設計與精緻的工藝深受消費者的喜愛與肯定，本次的聯名商品仍是以「HYDRO5」水次元5系列刮鬍刀為本體，搭配初號機與二號機的形象來設計，共計有6款精美包裝。
其中最令福音迷引頸期盼的「初號機、二號機主題款1刀把3刀片組」各加贈1款劇場版正版海報，將由屈臣氏獨家販售，販售時間為1月28日開始，另外「初號機、二號機專用補充刀片組」也各加贈2款劇場版特製磁鐵，數量有限售完為止，喜愛福音戰士的你還不趕快做好筆記，把開賣時時間記寫進行事曆裡，絕對不能錯過本年度最值得收藏的限量聯名商品！
根據官方宣布，「初號機、二號機主題款1刀把3刀片組」將於１月２８日起在屈臣氏獨家開賣，其他款限量商品組已陸續上架家樂福、寶雅、康是美、全聯等通路，詳細的通路資訊請上舒適牌官方粉絲專頁查閱。
「初號機、二號機主題款1刀把3刀片組」屈臣氏線上購買專區：
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