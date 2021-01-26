舒適x福音戰士　2021爆款聯名刮鬍刀屈臣氏獨家開賣

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其中最令福音迷引頸期盼的「初號機、二號機主題款1刀把3刀片組」各加贈1款劇場版正版海報，將由屈臣氏獨家販售，販售時間為1月28日開始，另外「初號機、二號機專用補充刀片組」也各加贈2款劇場版特製磁鐵，數量有限售完為止，喜愛福音戰士的你還不趕快做好筆記，把開賣時時間記寫進行事曆裡，絕對不能錯過本年度最值得收藏的限量聯名商品！

▲初號機主題款加贈海報組，讓你一早就能跟初號機迎戰嶄新的一天。（圖／資料照片）

▲2號機主題款加贈海報組，具有象徵性的黃紅混搭，完美還原動畫人設。（圖／資料照片）

根據官方宣布，「初號機、二號機主題款1刀把3刀片組」將於１月２８日起在屈臣氏獨家開賣，其他款限量商品組已陸續上架家樂福、寶雅、康是美、全聯等通路，詳細的通路資訊請上舒適牌官方粉絲專頁查閱。



「初號機、二號機主題款1刀把3刀片組」屈臣氏線上購買專區：

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