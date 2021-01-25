特企／九十天創造募資奇蹟　「GOURD葫」裡賣什麼藥?

試想一下，當你揹個輕便側揹包外出購物，結果雙手提著大包小包讓你後悔出門的時候沒選後揹包！這時候你該怎麼做？答案是三秒鐘。在知名的嘖嘖募資平台上，曾以流暢線條、設計時尚的-「招財揪吉」，創下九十天達標募資金額189倍、超過一千八百萬亮眼佳績的幕後推手—「曉創意」，今年旗下品牌「GOURD 葫」推出「凡塵包」，打出「用凡塵．裝俗世」，三秒鐘側揹變獨特的「斜後揹」——呈現菱形的專利後揹設計，獨特有型，讓葫粉們愛不釋手。

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募資平台出奇制勝 創下1800萬銷售成績

過去，在募資平台上要能獲得青睞，不外乎滿足三大要素：革新、多變、需求，才達成募資目標。「曉創意」在2019年將傳統民俗文化中的招財蟾蜍重塑，灌注了中華文化的吉祥思想，包含數字8(發財)、聚寶盆、如意等多重意義，並在外型上賦予了招財蟾蜍時尚感與未來感，因而成為嘖嘖募資平台成功史上不具三大要素訴求的商品，其轉化為心理以及信仰層面，也在市場上刷出亮眼成績、異軍突起的新創奇兵。





葫品牌行銷世界 凡塵包-三秒變化揹負專利





擁有設計創意無限的「曉創意」，除了「招財揪吉」之外，旗下的品牌「GOURD 葫」也接連推出一系列多功能性包款--2018「輕重緩急包」強調多種揹法、2019「不只也有擴增小包」可以容量擴增，其揹法與容量的多種變化，亦創下總募資金額500萬的佳績，其中「輕重緩急包」獲得2016「金點設計獎」的產品設計類獎項，甚至販售至香港、日本、獲邀參展北京設計週，也得到紐約視覺藝術大學（SVA ）的青睞，訂購緩急包給設計系學生，相當受到國際肯定，「GOURD 葫」今年推出2021代表作「凡塵包」，以易經的變化哲學，「CHANGE IS CHANCE 變即機緣」為其品牌思想，運用在生活商品中，「凡塵包」，是結合了2018「緩急」與2019「不只也有」的功能，再加上「三秒變換揹負模式」之新型專利，一款帶著多變、潮流與時尚的凡塵包問市，甫上架募資平台就受到相當的矚目。





三秒變身、四種揹法、五大特色





凡塵包最為所人所津津樂道的當屬專利設計三秒變化，是利用同一條揹帶的滑動，創造後揹所需的手臂穿梭空間，無需拆裝操作，便能三秒從側揹變斜後背；搭乘捷運避免後揹造成其他乘客困擾，一樣能快速三秒變回側揹，輕鬆優雅不費力變化四種不同揹法：手提、側揹、斜揹及斜後揹。而五種不容忽略的細節特色也讓人倍感貼心，包括將內袋設計在摺口外層，可翻蓋取物、隨手拿取，簡直像是郵差的信差包！嫌包包不夠裝嗎?翻開摺口立即可擴增容量15 cm，更多容量需求，當下滿足！另外所有摺口及內袋都有安全拉鍊，不必擔心東西掉出來，安全無虞~CHECK！凡塵包有兩種不同尺寸與尼龍、帆布材質，其中尼龍版以210D正尼龍耐磨防潑水，包底 1680D 高耐磨承重，專屬的德國FIDLOCK® 瞬吸磁扣，加上反光拉片設計，增加了揹提與夜間出行的安全性；帆布版則採用10盎司天然帆布，同樣的舒適透氣減少悶熱。





俗事與凡塵的激盪 Rap歌曲道出東方經典

而為了傳達「GOURD 葫」品牌的東方文化概念，「凡塵包」首度以MV展現的方式進行線上募資行銷，以靈魂的糧食-音樂來傳達理念，製作了一首Rap 歌曲，歌詞中以人們日常攜帶的「物品」連結生活的意念做結合，賦予中華文化理念的內在涵義，以俗事與凡塵的激盪出眾所期待的「凡塵包」。引領眾人在紛擾世界、忙碌日常俗世裡，走出活在當下的生活態度。在今天的記者會上，「曉創意」也同步推出了限量的新版招財揪吉--月蟾，適逢過年前，人人都需要討個好兆頭、翻轉2021。「GOURD 葫」就是一個隨時出奇不意、「CHANGE IS CHANCE」的品牌。