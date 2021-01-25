台灣學童近視陷「三高」危機，醫：盡早改善，眼病變嚴重恐失明！

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世界衛生組織(WHO)資料指出，預測2050年全球將會有50億人口近視，顯示全球都正受到視力惡化的威脅，台灣學童近視盛行率更是名列世界前茅，加上科技3C產品應用廣泛，家長以手機或平板作為安撫孩子情緒的工具，學校透過網路遠距教學，間接造成近視問題每況愈下，近視率平均每5年近視年齡將提早一歲，若沒有妥善控制，近視度數可能成長100度至125度，等於成年前就可能有500度以上高度近視。
王馨慧醫師表示：「醫學界發現高度近視的國小學生，眼球年齡幾乎是80歲老人家的眼球年齡！」有近視警訊時應儘早進行控制，一旦錯過黃金期，就有可能發展成高度近視，進而發生眼部病變，包如早年性白內障、青光眼、視網膜剝離、黃斑部病變等，甚至有可能永久性失明。
近視問題不只影響兒童日常，研究也指出可能影響兒童學習跟自信心，在兒童近視問題持續惡化下，家長擁有正確的近視控制觀念，才能夠協助兒童近視不加深。衛福部建議日常護眼招式包含安排戶外活動、避免長時間盯著螢幕、光線充足、均衡飲食等。醫療處置方面，則可點散瞳劑藥水、配戴兒童近視控制眼鏡或角膜塑型片。前兩者對於活潑好動的小朋友相對不便，點散瞳劑可能會有畏光或刺痛反應，眼鏡則可能在運動時損壞。
王馨慧醫師建議，角膜塑型片是近年普遍的近視控制方式，每晚睡前配戴6至10小時，利用物理原理調節眼角膜弧度，起床後恢復清晰視力，無需藥物且不影響眼睛的自然調節力，配戴中的兒童病患大多有良好的反饋。
王馨慧醫師提醒，角膜塑型片固然相當方便，但清潔不容馬虎，若沒有落實清潔，可能引起眼部感染，對於眼部造成傷害，提醒家長多費心留意。醫師呼籲，發現近視時，及早向專業醫師諮詢、治療和控制，才能夠讓孩子擁有亮眼未來。
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