【名家專欄】黃昭瑜醫師／雷射消除黑斑為何有人幾次就好？有人要很多次？

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不同的斑，雷射效果各不同
太多的業配廣告摻雜在醫療訊息中，讓一般大眾覺得眼花撩亂無所適從。 雷射前，最重要的就是先確診病人是哪一種黑斑，再使用適合的雷射才不會造成傷害。
因為黑斑的種類不同，對於雷射的效果也不一樣，如果是惡性的黑斑，不小心使用雷射治療，反而會延誤治療時機，甚至危及生命。因此在接受雷射前，建議給皮膚科醫師檢查，確定斑的種類，再規劃治療較為安全。
雷射次數因人而異
臨床上，也會遇到很多病人對於雷射有過度的期待，誤以為「黑斑只要一次雷射治療，就會和橡皮擦一樣，全部根除」。
事實上，目前並未有一種雷射可以有效徹底清除所有的色斑，各種雷射機器都有其優缺點，需靠醫師判斷，甚至搭配混合使用互補不足，才能夠對症下藥，真正有效的去除黑斑。
黑斑的深淺和種類，決定雷射的選擇
皮膚科醫師在使用除斑雷射，首要考慮到的是斑的深淺和種類。黑斑的種類和深淺會影響到醫師選擇的機器、雷射波長和設定。
對於淺層的黑斑像是雀斑、老人斑、曬斑等，一般會使用比較短波長的雷射，直接加熱作用在表淺的斑，使得斑結痂脫落有新生的皮膚。
但是對於比較深層的斑，如肝斑、顴骨斑等，則會選擇以較長波長，以極短的瞬間脈衝，去撞擊黑色素，讓黑色素分裂崩解，然後再讓人體吞噬細胞清除、代謝掉這些黑色素來達到治療的效果。
一般而言，淺層的黑斑會比深層黑斑好處理，深層黑斑往往需要多次治療，搭配口服美白錠和藥膏塗抹才能夠達到效果。
除深層斑的時候，必須避免操之過急，使用太強的雷射能量，否則反而容易造成皮膚反黑的副作用。如果雷射頻率太頻繁，或是能量太強有時候除得太超過，反而會造成黑色素細胞死掉或不分泌黑色素，導致雷射後白斑。
結語
除斑是一門深奧的學問，並不是大家想像的那樣，隨便用一台酷炫的機器打一打，就能夠和橡皮擦一樣把所有黑斑都殲滅。很多時候，除斑雷射需要多次才能夠達到效果，而且術後的防曬保養很重要，才能夠降低復發的機率。
此外，每個人的狀況和需要的次數也會有所差別，需要個別評估，依照病人的膚色、皮膚狀況和黑斑的種類綜合判斷，才能夠找到最適合的治療方法。
筆者：皮膚科 黃昭瑜醫師
著作 - 《黑斑白斑 有話要說》 大塊文化
長庚診所 美容中心 主治醫師
桃園長庚美容中心 主治醫師
林口/台北長庚 皮膚科主治醫師
新北市土城醫院 皮膚科主治醫師
長庚白斑特色門診 負責醫師
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