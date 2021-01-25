【名家專欄】黃軒醫師／疫情肆虐國外為何不戴口罩？專家：「心理防禦機制」可能害慘人類

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有了檢疫措施、有了口罩、有了酒精、有了疫苗，為何全球COVID 19 仍持續失控 ?
每天有3,000人死亡，似乎應該引發更廣泛的同情心，並應改變公眾行為以阻止病毒傳播，但在美國事實並非如此。 儘管專家人士一直提出警告要求，美國感恩節假期的旅客仍使機場的群聚大流竄，當局機場也警告聖誕節期間不要旅行出門，人們只是不屑一顧，而嗤之以鼻。這是為什麽呢？
俄勒岡州大學University of Oregon,心理學教授，保羅•斯洛維奇（Paul Slovic）說：當我們面對這樣COVID 19的危機時，這種愈冷漠的心態愈明顯，專家將其稱為「心理麻木，Pschy Numbing」
一開始，當一個人處於危險，可能會給人很多強烈的感覺。人們都想來救他。尤其如果這個人是親人。但如果後來又有兩個人處於危險之中，那你就可能不會感到擔心了?或您可能會感到只是有點擔心？或者您可能會因為擔心分散了，也不會再關注同樣的問題上，如果後來持續增加無數個，從冷漠就會變成大爆炸悲劇。
在一項研究中，心理學教授，保羅•斯洛維奇（Paul Slovic）和他的團隊，向大學生介紹了三種情況：一個極度貧困並需要幫助的7歲女孩，一個也極度貧困並需要幫助的9歲男孩，其他陸讀加入8個人，也都需要相同問題的幫助。 他發現，當一開始，一個人需要幫助時，學生們會給予高的捐款 。隨著需要相同問題的增加，人類感覺會下降。
同樣的，COVID 19 新增案例、死亡繼續增加，心理學教授，保羅•斯洛維奇（Paul Slovic）: COVID的死亡和案件總數愈多、你個人會失去感覺，你會失去情感，甚至警示戴口罩、洗手，保持社交距離都是耳邊風而已。
奇異效應
和心理麻木有關的心理效應，我們叫「奇異效應」。此奇異效應說明：
我們是如何過分關心第一個人的遭遇。事實證明，當您添加第二個人同樣的遭遇，同情心會減弱。增加了更多的人，並不會增加我們按比例，提供更多幫助的意願。隨著更多人的參與，我們的情感逐漸無感，甚至就消失了。
臨床心理學家，萊夫•格里芬Leif Griffin（PsyD）認為：「心理麻木 ( Pschy Numbing ) 使我們能夠意識到某些事情發生，但在情感上，竟然不會處理或與正在發生的事情，保持有相關聯繫」。
1.可以是一種防禦機制
心理麻木可以是面對外在危險，表現的一種防禦機制。就像是在說：“不要侵犯我的安全感。切斷相關聯繫的心理防禦機制。
2.可以是一種傷害機制
當心理麻木持續存在危險面前時，這會帶來很多問題，退縮、沮喪、憂悶低能量狀態，情緒憤怒、開始對家人、甚至說「根本沒有COVID 19」，是政府騙大家。這是物極必反，大家都看到歐美民眾，群聚不戴口罩，一直示威抗議，這樣的情景未曾消失過。為什麽會如此？
奇異效應長期無法獲得解决，接下來就是：家庭暴力增加
在COVID19肆虐全球下，各國專家陸續提出警告：「由於民眾因疫期無法外出或工作，將使家庭暴力發生的風險增加」。這些家暴數據也真的隨著疫情爆發，而且一直增加，全球皆如此。
例如巴西、西班牙、希臘等國，家暴專線通報數，都出現2成以上的增長。原來天天「零距離」，不會確保「零吵架」的？原本是避風港的「家」，在疫情期間，卻成了親情煉獄。
由於疫情，全球都在推行「留在家𥚃，stay home」，因為「家」，是疫情最安全的避風港。但人類，是很奇怪的動物。大家天天在家，「家」，卻不一定是抗疫的快樂天堂，當心理麻木久了，不安情緒隨之「家庭暴力」爆炸而來。這些在COVID 19疫情「壓力鍋」炸出來的一切，我們專家學者現在叫「新冠壓力症候群（COVID Stress Syndrome)
新冠壓力症候群(COVID Stress Syndrome)
目前正在進行的新冠壓力症候群的一項研究，針對美國和加拿大7000名的一般民眾的心理測試，研究人員已經初步有了發現。加拿大和美國的民眾目前已經開始有25%符合了這個新詞的出現！
這些症候群表現在日常行為，會有完全莫名行為出現：
個人的壓力行為
（Personal Stress Disorder)
1.常常追著COVID 19劇情。
（不看了很焦慮，看了更焦慮）
2.夜晚驚醒，起來檢查網路任何COVID 19資訊。
3.一群朋友再不能去shoppping逛街或餐廳，紛紛在家，只有靠外送平台，解決自己三餐溫飽和生活習慣的用品。
4.對於身邊接觸的物品，產生了非常不安情緒，如拿著瓶瓶罐罐，到處都在一直噴。
社會壓力行為
（Social Stress Disorder)
1.上學行為改變了，學生們很喜歡到學校，這情況已經不允許了。所有課程都設計在網上。
2.上班開會模式改變了，取而代之要常用視訊會議叮嚀工作。
3.產生易怒，情緒不穩、甚至歧視仇恨、心理變態等等，至終引發暴力事件發生。
4.這社會因為疫情大部分都歸縮在網路的虛擬世界中，也剝奪了人際關係真實的交流。
有時你問這些人或勸這些人不要這樣，你會發現他們會聽了而莫名又不懂，反覆出現了不良適應的反應，其實他們不是故意的，因為這些都會是新冠壓力症候群出現。
真實世界，被隔離了
在COVID19下，個人壓力行為模式出現、社會壓力行為模式出現，也就產生了這新冠壓力症候群。這同時也告知全球的人類，其實COVID 19不只改變了人類的生命存活率或免疫能力，同時也正在改變人類的心裡行為。
一開始出現了危險，歐美民眾配合處理，「奇異效應」出現了。如果仍不能解决，家庭暴力劇增了，最後就是新冠壓力症候群大爆炸了。
COVID19正在把全球的真實世界隔離，我們全球紛紛祭出封城、封市、封國、封邊界，其實也封鎖了人心的一切。而奇異效應、家庭暴力、新冠壓力症候群，也只是應景而生。
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