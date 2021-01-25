【名家專欄】唐豪悅醫師／冬季肌膚如何保養？醫推保鮮膜：是護膚神隊友！

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天冷易出現皮膚狀況，４大族群多加留意！
天氣冷皮膚一直不好的朋友們常常有個困擾，就是即使看了皮膚科還是覺得會一陣一陣的發作，沒有控制得很好到底原因是什麼呢？
其實很多人忽略一個很重要的觀念，就是皮膚病不能只靠擦藥，必須跟保養習慣、生活作息相輔相成才會減少對藥物的依賴、降低復發機率，同時讓膚況越來越穩定，皮膚越來越健康！
天氣ㄧ變冷有四大族群肌膚容易出狀況必須特別小心：老人、小孩、敏感肌（酒糟性皮膚炎、異位性皮膚炎..）、以及天生乾性肌膚的朋友。
這類膚況的朋友皮膚屏障功能都不健全，故當天氣變化劇烈時必須更加注重保養的習慣、步步為營、才能有健康的肌膚！
避免傷害肌膚，留意4大NG行為！
檢視一下自己平常的保養習慣有那些N G行為。以下是四大常見的NG行為：
- 避免去角質：
對於臉部的保養～天氣冷的時候務必避免去角質！很多朋友因為怕臉長痘痘、或是看到皮膚乾燥脫屑就以為是角質太厚，就努力去角質。事實上這個動作只會會破壞皮膚的保護屏障，讓皮膚更薄、不穩定。建議把去角質洗面乳替換成溫和的洗面乳（例如氨基酸洗面乳、或不含皂基的配方）。
- 敷臉留意細節：
很多朋友習慣在皮膚不穩定的時候就會敷臉。基本上敷臉對於暫時性的乾燥，敷保濕面膜是可以暫時的補水，但是天冷時敷完臉後務必用乳霜做一個鎖水的動作。如果已經有明顯的疹子例如酒糟性皮膚炎發作、或異位性皮膚炎發作的時候，反而是不建議敷臉的。先讓皮膚科醫師藥物治療好、等皮膚穩定後再試試看敷臉。重新嘗試敷臉時時間要短、盡量選擇溫和保濕的面膜。
- 洗澡避免過熱：
身體的保養最容易碰到的問題就是大家喜歡在天冷的時候洗很燙、甚至天天泡湯。其實水溫太高對皮膚也是一種傷害！很多朋友在洗完澡之後就會覺得開始搔癢，解決之道就是洗澡的水溫不宜太燙、泡湯的時間縮短、洗完澡之後馬上擦拭乳霜或者是凡士林之類的油膏去鎖水。
- 避免沐浴毛刷：
很多人在洗澡的時候會有使用沐浴按摩刷、用毛巾、海鹽等搓揉皮膚。這會無形中是傷害皮膚的保護屏障。
皮膚敏感怎麼辦？４大法寶修復皮膚！
最後，當皮膚敏感時可以利用四大法寶幫助皮膚修復！
一：長效保濕乳霜。
可以選擇含有尿素、神經醯胺等配方的保濕乳霜。塗抹乳霜最好的時機是皮膚稍微濕潤的時候。
二：凡士林。
凡士林很適合用於嘴唇、手腳、指縫、小腿龜裂的時候。很多人怕凡士林會悶熱引起痘痘問題，但上述部位並不是痘痘好發的地方，故可安心使用。
三：保鮮膜。
當我們把乳霜或凡士林處在濕潤的皮膚上我們可以用一個保鮮膜把乳霜或凡士林包覆在皮膚上大約15分鐘。這個動作會讓保濕成分徹底、充分的吸收。這是皮膚科醫師常用的‘蜜封療法’，可以讓保濕的動作事半功倍。
四：檢查衣物材質。
很多老人、小孩身體不自覺搔癢，即使擦了保養品也沒什麼改善時，可以檢查所穿的貼身衣物的材質。建議使用棉織品。臨床常見異位性皮膚炎的小朋友，把刺激癢感的衣物換掉之搔癢的問題就會改善了！這是最常被忽略的小細節。
以上跟大家簡單地說明常見天冷皮膚不穩定的可能原因及可以在日常生活中加以注意的細節，以及四大實用保養小撇步，希望對大家有所幫忙，讓大家在寒冷的天氣裡皮膚還是水嫩、健康。
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