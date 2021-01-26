魏德聖「百億電影夢」大膽實驗！要如何打中台灣人的心？

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電影場景將變實體園區
2020年12月下旬的陰雨天，隨魏德聖來到屏東大鵬灣勘景。眼前的荒地，是魏德聖的新片《豐盛之城：台灣三部曲》拍攝地點之一。日本電影金像獎最佳美術獎得主，代表作為《追殺比爾》等的花谷秀文團隊，這次負責《台灣三部曲》美術指導，在剛整平的泥地上拉出10幾個大小框線，並以吊車吊起數個竹製框架，與魏德聖透過鏡頭再三比對高低位置。在時大時小的風雨中，數10位工作人員討論了兩個小時才返回休息區。
「這叫做放樣，做下去就不能後悔了。」魏德聖比畫著解釋，除了高雄、花東等，大鵬灣也有三個景區，這裡將搭建熱蘭遮舊城和周遭市鎮。按史籍記載，城池是搭在三面環海的小丘上，考量過地景與成本後，團隊決定在此用鋼筋打結構，覆土做植被後再建城，光建造一個小山丘就要耗資近億元。
魏德聖苦笑：「對，現在對我來說是最難熬的時候，因為要不斷對外溝通解釋，挫折感很大，但其實我從頭到尾都沒有改變過。」
為籌拍預算高達45億元台幣的「台灣400年系列電影」，是魏德聖近來在影視圈內飽受批評的主因。
這個宏大的發心，魏德聖說過不下千百次：《台灣三部曲》的發想始於一本小說《倒風內海》，描述17世紀的荷蘭人、漢人、西拉雅人，因大航海時代東西方貿易往來開始密切，而在台灣這塊土地上相遇的故事；他20多年前讀了大受啟發，開始深入研究台灣400年前的歷史。
以他早已獲獎的第一部曲《火焚之軀》劇本來看，主角為西拉雅麻豆社的年輕戰士，身上紋滿代表英勇的刺青，在遍地野鹿的山林沼澤間獵首、獵鹿，往返於荷蘭人修築的城堡與漢人市集，市集上有歐洲人帶來的黑奴、東南亞的香料、日本的銀飾及中國的絲綢，當中有少男少女的愛情與不同文化族群的衝突。第2、3部曲《鯨骨之海》與《應許之地》則是在重疊的時空中，分別從漢人與荷蘭人來看台灣對他們的意義。
對絕大多數人而言，對台灣的想像只能是「中國的台灣」或「日本的台灣」，完全無法想像400年前的台灣就是「世界的台灣」。魏德聖堅信，台灣人應該要更了解自己的土地，要有自己的史觀，成為他推動這部巨作的最大動力。為了實現影像，他也跨海到荷蘭、沖繩考據場景，跳脫導演層級，成為視覺藝術與造鎮工程的歷史研究者。
群眾募資打響第一炮
在做好所有準備後，2017年他整頓身心，理好分鏡表，正式籌拍《台灣三部曲》；但由於資金太大、主題太特殊、投資圈對他財務控制能力感到緊張，還是讓他幾度捉襟見肘。這也難怪，畢竟《台灣三部曲》光土地開發就要135億元，電影製作45億元，規畫推出3部劇情片、1部動畫與1部紀錄片共5部電影，平均每片製作成本約9億元；雖然沒有比好萊塢《花木蘭》與《復仇者聯盟》單片成本約60億到80億元台幣來得高，但仍是大製作的規格，台灣從來沒人做過，大家都怕賠錢。
「不管銀行、創投、政府單位，都認為這是不可能的事情，可是我覺得是可能的啊！最後我體悟到，唯一能說服他們的，就只有群眾；如果我可以直接向群眾說明，取得群眾信任，證明我能集合到那麼大的力量和資金，他們才會進來。」魏德聖坦言，不乏有「黑天使」捧著巨資找他，但要的條件是他給不起或不能給的，都只能拒絕。
結果，群眾對魏德聖的信心還真讓主流文化精英跌破眼鏡。2020年6月，米倉影業啟動《台灣三部曲》第一階段電影集資計畫，從200元起跳，原本目標只敢訂3000萬元，但最後竟募得1.24億元， 獲得20000多人的小額支持，令他大感振奮。
金融科技力量擴大集資
1月上線的則是史無前例的群眾藝文投資計畫，這次魏德聖選擇與金融科技公司LnB信用市集合作，讓民眾能夠直接透過金融科技平台（個人對個人的直接投資與借貸）投資電影產業，這次籌資目標提高到2億元。LnB信用市集創辦人楊瑞芬指出，金融科技的核心技術，就是過去對一般人遙不可及的高端金融服務去中介化、碎片化、降低成本與投資門檻，魏德聖有大額資金需求，信用市集當然樂於幫忙。
LnB信用市集投資發展部總監黃力平指出，這次信用市集預計推出兩套投資方案，分別為24萬元和36萬元的專案，返還方式不僅只有傳統的電影票或周邊商品，還包括體驗電影製作過程、戲服與道具，讓群眾能真實感受到他們是實際參與這部電影的製作。過程中，投資金額每達1000萬元，就會抽出一席《火焚之軀》首映會的VIP席位。
「有人說魏德聖在擴張信用，但信用擴張指的是槓桿借貸乘數，魏德聖並沒有開槓桿，他要做的每一件事都很實在。」楊瑞芬從信用評級分析，魏德聖的人格與過去作品票房都很好，最大的違約風險是魏德聖消失，但仍有團隊可接續完成計畫；所以上架當然有亮點，只是金額高，回饋是未來性，因此給予利率最高的C評級，有不確定性，但投資方能獲得的收益價值也會遠高於一般商品。
將來銀行總經理劉奕成過去曾投資並協助魏德聖調度資金，也不諱言他的憂心。他說，45億元規模的藝文眾籌，相當於台灣1000萬觀影人口都要投資他5000元才能回本；不過，「台灣已經太少願意作夢且願意用盡一切努力去實現的人了，無論如何都應該要支持他！」
魏德聖強調，至今全球影史上沒有一部電影是全民出資來完成它，創造一個可以感動自己的計畫，當然一定可以感動這個世界，如果《台灣三部曲》真的能以群眾募資的方式達標，那麼這部電影的出資人就寫「台灣人」，多帥！