100元買炸物怎點才內行？老饕指「最佳組合」：絕對滿足
編輯中心/綜合報導
2021-01-26 11:03:07｜2021-01-26 11:14:29
台灣道地美食種類多樣，其中鹹酥雞攤讓不少老饕愛不釋手，不論是當正餐或是宵夜，都是許多人喜愛的食物。不過，就有網友好奇「大家如果只有100塊會買什麼炸物呢？」立馬引來許多老饕分享答案。
原PO於PTT WomenTalk板上發文，表示自己決定花個100元買個炸物當晚餐，隨後他便好奇詢問「我今天想吃100塊的炸物，就吃100塊的炸物，大家如果只有100塊會買什麼炸物呢？在線等！！」問題一曝光，就引來許多網友分享答案，「薯條啦！全部買薯條」、「100有買肉的話，也沒什麼可以買了」、「一百塊的米血」、「個人認為最佳組合是鹹酥雞50加魷魚50」、「甜不辣啊...一堆澱粉」、「四季豆+地瓜薯條，剩下隨意」。綜合網友意見，不少人心目中的「最佳組合」，是在較高價的肉類食材「鹹酥雞或雞排」中擇一，其於可搭配如薯條、炸銀絲卷、甜不辣等較容易有飽足感的食物，「薯條+雞排，100剛好QQ」、「鹽酥雞+銀絲卷或薯條+甜不辣，絕對滿足」、「雞排或鹽酥雞！一定要有肉」、「薯條25雞排65甜不辣20」、「雞排35+銀絲卷15+芋巧15+蘿蔔糕15+芋餅20，害我明天想去買來吃QQ」。（編輯：陳雅雲）