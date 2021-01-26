▲ 2021 Ford Focus 麗寶挑戰賽「原廠組」、「改裝組」五月極速登場

我是廣告 請繼續往下閱讀
去（2020）年底傳出麗寶與福特六和汽車可望合作舉辦賽事，麗寶也特別邀請有台灣賽車教父之稱的陳俊杉擔任賽事總監。日前三方於 Ford 經銷據點會面，正式敲定活動辦法與日期，並由麗寶與福特六和汽車簽署合作備忘錄。
預計在五月一日、二日舉辦的「2021 Ford Focus 麗寶挑戰賽」，將分為「極限原廠組」與「高手改裝組」兩個組別，透過不同賽制的設計，鼓勵更多對賽車有興趣的車主參與；「極限原廠組」則限定 40 個名額，詳細賽事內容與說明將於近期公告。本組採計時賽制，參賽車手得透過 4/30 於麗寶和中華賽車會合辦之講習，取得 FIA CN 級車手證，同時在安全的規範下，車輛需保持原廠設定，透過降低參賽門檻的方式，將賽車運動的餅做大，達到全民賽車的目的，這更是許多賽車運動盛行國家所採取的方式。「極限原廠組」報名費 26,880 元，內含賽車主題飯店一個房間兩晚住宿、車手證講習課程與官方贊助輪胎等。
除了上述規範外，特別值得一提的是，本組賽事還得到台灣米其林輪胎提供 18 吋/19 吋原廠規格贊助比賽用胎，這也是米其林輪胎首度投身台灣正規汽車賽事贊助。
至於「高手改裝組」則是針對 Ford Focus 車系提供充裕的改裝空間，採兩回合爭先賽制。「高手改裝組」門檻較高，因此名額相較「極限原廠組」較為限縮，報名費與相關參賽辦法將於近期公布，請熱血車手與車隊密切關注後續消息。
麗寶國際賽車場今年五月一日正式大開幕之後，將更專注發展賽車產業，以及透過 FIA 在台代表「中華車會CTAF」推廣安全駕駛，以不同的角度推廣賽道樂趣；同時為了讓賽事觀賞更加便利與舒適，全台唯一蓋在賽車場彎道邊的「麗寶賽車主題飯店」與同樣位於麗寶渡假區內的麗寶福容大飯店，都將於近期開放賽事期間的車友專屬訂房優惠。
本賽事也將有全程實況轉播，轉播單位與播出平台將於近期正式對外公布。
極限原廠組報名網站：https://reurl.cc/ragqvb