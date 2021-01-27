向輝煌歷史致敬，Ferrari Breadvan Hommage獨一無二的改裝鉅作

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Niels van Roij Design以550 Maranello作為這次的改裝基礎，Breadvan Hommage的車頭延續當年Ferrari 250 GT SWB Breadvan裝有六顆韋伯化油器的突出造型，在引擎蓋上方同樣設置了玻璃護蓋，車燈輪廓也為了這次計畫重新做了調整，前保險桿造型也經過大幅修改並多了霧燈，為的就是與過去產生連結；將視線轉移到車尾才是這次的改裝重點，從側窗往後延伸完全顛覆了原始550 Maranello的性感曲線，近乎90度垂直的尾端延續Ferrari 250 GT SWB Breadvan的經典韻味，並同樣採直列式的四圓燈造型搭配單邊雙出四尾管，將原車的精髓一五一十的呈現出來。
車艙則透過換上復古風十足的懷舊儀表盤，再輔以藍色Alcantara皮革包覆碳纖維座椅搭配鋁合金飾板及皮革門帶把手帶出1960年代的復古氣息；動力搭載的是5.5升V12自然進氣引擎，最大輸出可達478匹馬力，在車體重度改裝後其車重還比原本的550 Maranello輕一些來到1,716公斤，輪圈尺寸也加大至20吋，搭配手工打造排氣尾管及Koni精心調教的可調避震系統，Breadvan Hommage完美重現1962年Ferrari 250 GT SWB Breadvan的輝煌歷史。