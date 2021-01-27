Ford Kuga ST-Line No.016 ---- 輔助豐富的倒車顯影

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攝影機位於尾門。將變速箱排入倒檔 (R) 時，後視攝影機系統會顯示車輛後方的情況，不過要注意的是倒車感知系統在車速超過 10 km/h 時無效，且可能無法偵測特定角度或移動物體。啟動後視攝影機後，中控台上的 8 吋螢幕會提供三種導引線，分別為動態導引線(顯示車輛倒車時的預定路徑。)、固定導引線(顯示直線倒車時實際的車輛移動路徑)，以及中線(協助將車輛中心對齊尾車)。但值得注意的是，如果變速箱排入倒檔(R)而行李箱門或上掀式尾門打開，則不會顯示後視攝影機功能。
另外動態導引線只會與固定導引線一併顯示。若要使用動態導引線，只需要轉動方向盤，將導引線指向預定路徑。如果倒車時改變方向盤位置，車輛可能會偏離原來的預定路徑。固定和動態導引線會隨方向盤位置而淡入或淡出。方向盤處於直線行進位置時，動態導引線不會顯示。
雖然 Kuga 並無標準提供 360 度環景顯示，但就以原廠提供的這套倒車顯影，已經具備相當豐富的輔助機能。目前使用 Kuga 在停車透過雷達與攝影機輔助之下，並無任何感到不便利，而且倒車顯影實際上最多就是查看後方有無物體阻礙，畢竟停車還是要靠駕駛自身，掌握好角度與車身大小，才是停車時最大的依據。
本周使用方面，Kuga ST-Line 僅於台北市區行駛，大多擔任是只有上班通勤與參加行程使用。油耗部分於 1/23 添加 38.87 公升的 98 無鉛汽油，行駛距離為 224.7 公里，換算平均油耗表現為 5.78kmL，維持交車以來在市區行駛的水準。