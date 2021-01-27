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更新全休旅產品線 第二代 Buick Envision 正式在美國上市

7Car 小七車觀點

2021-01-27 11:25:40

（圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）
Buick 近日正式於美國推出第二代 Envision 休旅車，編成分為 Perferred、Essence 及 Avenir 共 3 款，可搭配前輪驅動或四輪驅動，不含稅費運送等雜費的建議售價為 32,995~43,195 美元起 (約合新台幣 92.3~121 萬元起)。
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外觀方面，第二代 Envision 換上品牌最新的家族化設計風格，車頭水箱罩與頭燈聯成一氣，兩側氣壩加入鍍鉻飾框，前保險桿下方具備銀色防刮飾板，車側輪拱配備塑料防刮材質，足踏五幅雙色鋁合金輪圈，車頂配有銀色行李架，尾燈採用橫置兩件式設計，雙邊單出排氣管造型整合於後保險桿當中。
內裝配備方面，第二代 Envision 搭載 Buick 首次提供的 10 吋觸控多媒體螢幕，整合 Amazon Alexa、Spotify、Pandora、Fox Sports 娛樂 App，並支援 Apple CarPlay 及 Android Auto 手機連接機能。安全科技方面，第二代 Envision 擁有自動緊急煞車、前方行人偵測煞車系統、車道維持輔助系統、車道偏離警示系統、前方碰撞預警系統、前方車距指示系統、後方停車輔助系統、座椅安全警示系統、HD 高畫質倒車顯影系統、HD 高畫質環景影像系統、強化版自動停車輔助系統、前方停車輔助系統、後方橫向車流警示系統、車道變換輔助系統含盲點偵測系統、抬頭顯示器及數位後視鏡等，相當豐富。

動力配置方面，第二代 Envision 將採用 2.0 升直列 4 缸渦輪增壓汽油引擎搭配 9 速手自排變速箱，於 5,000rpm 時可輸出 228hp 最大馬力，於 1,500~4,000rpm 間可輸出 350Nm 峰值扭力。

Buick 品牌目前在國內已暫無正式代理導入新車，在美國市場則逐步將房車淘汰，目前全品牌僅販售各式休旅與跨界車款，自入門起依序為 Encore、Encore GX、Envision 及 Enclave。

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