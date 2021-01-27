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純電 LCV 家族再擴張　Opel/Vauxhall Combo-e 新登場

7Car 小七車觀點

2021-01-27 11:25:40

（圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）
Opel/Vauxhall 日前公布了旗下 Combo 輕型商旅車系純電動版本 Combo-e，預定今年秋季於歐洲市場推出。Combo-e 提供長、短軸車型，短軸軸距為 2,785 mm，車身長度 4,400mm，後艙的載貨最大長度為 3,090mm，空間達 3.8 立方米，載重量為 800 公斤。
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長軸版本車長 4,750 mm，軸距為 2,975 mm，載貨長度提升至 3,440 mm，最大載重量 4.4 立方米，且也額外提供 5 人座的配置。配備方面，全車系均搭載含 Android Auto 和 Apple CarPlay 功能的多媒體系統，並配備多項 ADAS，例如駕駛注意力提醒、含行人偵測的前方預防碰撞預警系統、主動緊急剎車、交通號誌辨識...等。
動力表現上，使用最大馬力為 136PS、最大扭力 260Nm 的電動馬達，並在底盤中央放置一組容量為 50kWh 的鋰電池組，官方宣稱能在 11.2 秒完成 0-100km/h 加速，最高時速可達 130km/h。在 WLTP 循環測試規範之下，最大續航力擁有 275 公里的表現。透過 100kW 充電器將電量充至 80% 僅需 30 分鐘。

現行採用 EMP2 平台打造的 Combo 車系是於 2018 年 IAA 車展上進行首發，在 PSA 集團資源挹注下，主攻歐洲 C 級廂型車市場。而 Opel/Vauxhall 除了現行販售的 Combo 車系外，過去也在 1999 年推出 Astra Van 及 2002 年推出 Vivaro 等不同取向的 LCV 廂型車款。

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