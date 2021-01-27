首度導入 48V 輕油電汽油動力 Mercedes-Benz GLS 450 4MATIC 新台幣 495 萬元起正式上

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第二代 GLS 車系最早於 2019 年 9 月 26 日在國內發表，初期導入 GLS 350d 4MATIC 單一 3.0 升直列 6 缸柴油引擎設定，建議售價 460 萬元起，今日推出的 GLS 450 4MATIC 則採用搭配 48V EQ Boost ISG 系統的 M256 3.0 升直列 6 缸汽油引擎，可於 5,500~6,100rpm 間輸出 367hp 最大馬力，透過 EQ Boost 還能額外提供 22hp 馬力，500Nm 的峰值扭力則於 1,600~4,500rpm 間發揮，搭配 9G-Tronic 9 速手自排變速箱及 4MATIC 主動式四輪驅動之下，原廠宣稱 0-100km/h 加速需時 6.2 秒完成。
配備方面，GLS 450 4MATIC 在外觀部分擁有 AMG Line 套件、霧銀色雙柵水箱護罩、大型進氣壩附雙橫柵鍍鉻飾條、21 吋 AMG 五幅雙肋式高光澤灰色輕合金輪圈、車身同色越野寬版輪弧及鍍鉻尾飾管，底盤具備 AIRMATIC 懸吊系統，也可選配 E-ACTIVE BODY CONTROL 進階主動車身控制系統，至於座艙內則提供霧面灰色橡木飾板、三幅式多功能 Nappa 真皮平底跑車方向盤、雙 12.3 吋多全數位化寬螢幕、進階 MBUX 多媒體功能(含智能聲控)、13 具揚聲器 Burmester 音響及第二、三排座椅電動調整及傾倒功能等。
Mercedes-Benz GLS 車系在豪華 7 人座 SUV 級距中與 BMW X7 競爭，均擁有穩定的銷售表現，然而 GLS 還衍生出 Maybach GLS 600 頂級版本，吸引更高預算的買家，今日新增的 GLS 450 4MATIC 汽油動力則提供不同於柴油車型的動力選擇，預料可獲得鍾愛汽油引擎乘駕感受的準車主青睞。