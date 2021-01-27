標配先進駕駛輔助 美規 2021 Mitsubishi Mirage / Mirage G4 上市

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外觀方面，美規 2021 年式 Mirage / Mirage G4 承襲 Dynamic Shield 家族化設計語彙，換上新款保險桿及 LED 頭燈，水箱罩格柵施以紅色點綴，車側線條維持不變，足踏全新 15 吋鋁合金輪圈， Mirage 還擁有雙色鑽石切削設計， Attrage 則為銀色烤漆，車尾擁有 L 字型 LED 尾燈，保險桿造型也加入後下擾流帶來更動感的視覺效果，車色方面 Mirage / Attrage 都增加鑽石白色， Mirage 還享有專屬的沙黃色選項。除此之外，2021 年式 Mirage 還推出 Carbonite Ediiton 特別版，配備碳纖維紋路與紅對比色的水箱罩、氣壩及 B 柱飾板等。
內裝方面，美規 2021 年式 Mirage / Mirage G4 將前座扶手換上新造型，手部周圍採用軟質布料打造，座艙類碳纖維飾板，座椅換上運動化織布與合成皮質或單色合成皮質座椅，也具備縫線綴飾，同時也導入 7 吋觸控螢幕，內建 SDA (Smartphone Display Audio) 娛樂資訊系統，支援 Apple CarPlay/Android Auto 手機連接。
安全防護方面，美規 2021 年式 Mirage / Mirage G4 配備 FCM 主動式智慧煞車輔助系統附行人偵測、LDW 車道偏移警示系統、AHB 智慧型遠光燈自動切換等。
動力配置方面，美規 2021 年式 Mirage / Mirage G4 採用 1.2 升 3A92 直列 3 缸 12V 多點噴射汽油引擎，於 6,000rpm 可輸出 78hp 最大馬力，於 4,000rpm 可輸出 100.3Nm 峰值扭力，搭配 INVECS-III CVT 無段變速箱或 5 速手排變速箱配上前輪驅動，平均油耗為 16.58km/L。
Mitsubishi 提供美規 2021 年式 Miraga / Mirage G4 車系 10 年或 10 萬英哩動力系統保固、5 年或 6 萬英哩新車保固，7 年或 10 萬英哩防鏽保固以及 5 年不限里程道路救援服務。國內市場方面，中華汽車未導入 Mirage 車系，現正販售的掀背車型為 Colt Plus，編成與建議售價分為典藏型 (新台幣 49.9 萬元起) 及時尚型 (新台幣 54.9 萬元起)。