直線快還不夠　BMW 原廠宣告 i4 將擁有豐富的駕馭樂趣

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全新 BMW i4 外型擁有 GranCoupé 的優雅設計，並保留房車應有的寬敞空間，雖然捨棄傳統的燃油動力，但原廠強調 i4 仍保有 BMW 一貫的駕駛快感。動力表現部分 BMW i4 採用的電動馬達、電力電子設備、充電裝置和高壓電換上第五代 BMW eDrive 電能科技，最大輸出功率可達到 390 kW / 530 hp，0-100km/h 僅需 4 秒，相當於搭載 BMW V8 引擎車款的水準。
電池組部分，全新的第五代 BMW eDrive 電能科技採用最新的電池技術，專為 BMW i4 開發的高壓電池採用極扁平的設計並優化能量密度，重量僅有為 550kg，能量密度約為 80kWh，使得 BMW i4 的續航表現可達到約 600公里。
為了讓 i4 保有一貫的駕馭樂趣，原廠工程師透露 i4 搭載專屬調校的減震阻尼來降低起步時的車身晃動，也具備 ARB 連續性限滑差速器系統來保持車輛在乾地或者濕地上的穩定性。另外在駕駛操作方面，包含油門踏板、剎車踏板的位置以及方向盤的轉向精準度都經過了一層一層的研究所獲得的數據而設計出來。
BMW i4 產品開發負責人 David Alfredo Ferrufino Camacho 表示，電動車直線加速要快很簡單，但是能夠創造高水準的過彎表現，才是 BMW 開發產品的宗旨。