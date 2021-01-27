新台幣 132.8 萬　全新小改款 Volkswagen Tiguan 啟動預售 !

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全新小改款 Tiguan 換上全新設計三橫柵水箱護罩設計，並與全新 LED 頭燈組一氣呵成，視覺完整度更高，R 與 R-Line 車型的前保險桿進氣造型更為張揚。在車尾方面，動態式 LED 尾燈內部結構經過重新設計，且保桿造型也重新變化，TIGUAN 字樣移至尾門中央。
配備方面，國內引進 280 TSI Elegance 車型將提供 10.25 吋全數位邏輯儀表板、9.2 吋 MIB 多媒體觸控螢幕、觸控式恆溫空調介面以及 30 種車室氣氛燈...等。安全表現上亦搭載 IQ.DRIVE 智能駕駛輔助功能，包含 ACC 主動式固定車距巡航系統、Front Assist 車前碰撞預警系統、車道維持及偏移警示系統 ( 含修正輔助功能 )、主動式車道修正輔助系統、車側盲點警示系統...等完整科技輔助。
動力部分，280 TSI 車型採用 1.5 TSI 汽油渦輪增壓直列四缸引擎，搭配七速 DSG 雙離合器自手排，最大馬力為 150hp、最大扭力 25.5kgm。根據先前能源局的油耗測試資料，小改款 Tiguan 除了將提供 280 TSI 動力之外，最頂級的性能 R 版本也有望導入，不過正式消息將由台灣福斯來正式公布。有關於小改款 Tiguan 更多消息，本站將持續追蹤報導。