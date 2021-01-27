三車型、82.9 萬元起 Citroën Berlingo Van 廂型貨車開始在台接單

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Berlingo Van 根據軸距長度提供 M、XL 兩個車身型式，全數配置 6 速手排，XL 長軸版則額外可以選擇 8 速自排車型，00使車系共有 3 個等級。日前寶嘉聯合經銷端傳出 Berlingo Van 貨車版在台販售的訊息，根據 7Car<小七車觀點>向總代理寶嘉聯合求證得知，目前該車型已於 1/23 起於網路社團展開宣傳並接單上市。據了解，首批車輛約有 22 輛可供販售， Berlingo Van 在台灣市場依照軸距大小提供 M 車型與 XL 車型，全車系均配置 MT6 六速手排車型，而 XL 車型則額外提供 EAT 八速自排版本，建議售價分別是新台幣 82.9 萬元、89.9 萬元以及 99.9 萬元。
貨艙與座艙中間以隔板隔開，強化行車時的安全性。
尾門採用 6/4 分離對開式設計。配備表現上，全車系採用鹵素頭燈 / 日行燈 、光感應頭燈 / 雨滴感應式雨刷、手動側滑門、60/40分離式對開尾門，而車系招牌的 Airbump 防撞護條在貨車板上也無缺席。座椅方面，因為貨車定位採用 3 人座設定，並使用織布座椅，且中央乘客座還有折疊矮桌功能，右前座也可立起增加空間。XL 自排車型更添加多功能方向盤含換檔撥片功能、Qi 無線充電與 Keyless、8 吋觸控式螢幕，整體配置較為豪華。
動力方面統一搭載 1,499cc 柴油渦輪增壓四缸引擎，最大馬力 130bph / 3,750rpm、最大扭力 300Nm / 1,750rpm，而 M 車型貨艙容積為 3.3m3、最大承載長度達 3.09m，XL 車型貨艙容積為 3.8m3、最大承載長度達 3.44m。載重表現分別是 897 公斤、887 公斤以及 832 公斤。
目前國內市場與 Berlingo Van 最相近的對手莫過於福斯商旅的 Caddy Van 車系，兩者在歐洲市場都是屬於 LCV 輕型商用車的定位，在市場上都有愛護者，也期待 Berlingo Van 能吸引想嘗鮮的頭家另一種新選擇。
台灣進口輕型商用 MPV 市場長久以來為 Caddy 所獨佔，寶嘉聯合導入 Citroën Berlingo 亦取得一定市佔率，該車系亦成為 Citroën 品牌近年來在台販售量最高的車型。看好此級距市場，Ford 台灣分公司福特六和亦將於 2021 年第一季在台推出 Tourneo Connect，首批將導入客車款長軸車型，動上配置上亦採用 1.5 升柴油動力，無論在車格、動力上均與 Volkswagen Caddy 及 Citroën Berlingo 相仿，市場競爭精彩可期。
※以上圖片由寶嘉聯合授權經銷商 聖和汽車 提供。