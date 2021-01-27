導入最新版 S-AWC 與駕駛模式 全新第四代 Mitsubishi Outlander 將在 2/17 正式發表

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外觀方面，從 Mitsubishi 釋出的圖片來觀察，可看出第四代 Outlander 大量承襲 2019 年日內瓦車展登場的 Engelberg Tourer 概念車，原廠表示設計理念以日文「威風堂々」(I-Fu-Do-Do) 為原則，展現真實且雄偉的面貌，車頭採用新版 Dynamic Shield 家族化造型，頭燈細長且位置上提，霧燈與水箱罩及氣壩外框合而為一。
車側部分，第四代 Outlander 的腰線既高聳而柔和，A 柱施以黑色處理來營造懸浮式車頂效果，車外後視鏡底座從現行第三代的 A 柱旁下移至前門當中，車頂也配有行李架，車尾則採用橫置式 LED 導光條燈組搭配簡潔而立體的線條收尾。
Mitsubishi 設計總監 Seiji Watanabe 表示，Outlander 是該廠具有指標性的 SUV 產品，在開發第四代新車時融入了豐富的品牌 SUV 歷史傳承，在造型上大膽創新而充滿自信，也開啟下一世代 Mitsubishi 新車的設計原則。
全新第四代 Outlander 目前已完成大量嚴苛氣候與路況的測試，進入發表前最後階段，主導開發的工程師 Kentaro Honda 表示，全新 Outlander 將搭載源於 Mitsubishi 長年在 Dakar 及拉力賽事累積的經驗所開發的最新版本 S-AWC 四輪驅動系統，也導入可克服不同天候與路況的駕駛模式，並且針對操駕表現加以提昇。
Mitsubishi 規劃第四代 Outlander 首波推出的市場為美國、加拿大及波多黎各，其他市場則會在稍後逐步提供。7Car<小七車觀點> 將帶來更進一步的報導，敬請鎖定。