福特六和冠名贊助　2021 Ford Focus 麗寶挑戰賽將於 5 月舉辦

我是廣告 請繼續往下閱讀
麗寶樂園渡假區副董事長陳志鴻（右）與福特六和汽車副總經理營銷服務處蘇嘉明（左）、台灣賽車教父陳俊杉（中）三方合作，將於今年五月在麗寶國際賽車場舉辦Ford Focus挑戰賽有鑑於此，為了進一步推動國內賽車運動，麗寶國際賽車場與福特六和汽車在去年傳出合作舉辦賽事的消息後，終於在今日 1/26 正式對外宣布將偕同全美國際 AAI Motorsports 三方合作，將於今年 5/1- 2在麗寶賽道舉辦「2021 Ford Focus 麗寶挑戰賽」。
預計在今年 5/1- 2 舉辦的「2021 Ford Focus 麗寶挑戰賽」，將分為「極限原廠組」與「高手改裝組」兩個組別，透過不同賽制的設計，鼓勵更多對賽車有興趣的車主參與；「極限原廠組」限定 40 個名額供想要在賽道盡情奔馳的新手，採計時賽制，參賽車手得透過 4/30 於麗寶和中華賽車會合辦之講習，取得 FIA CN級 車手證，同時在安全的規範下，車輛需保持原廠設定，透過降低參賽門檻的方式。報名費為 26,880 元，內含賽車主題飯店一個房間兩晚住宿、車手證講習課程與官方贊助輪胎等。
至於「高手改裝組」則是針對 Ford Focus 車系所擁有的強健體質提供充裕的改裝空間，採兩回合爭先賽制。但由於「高手改裝組」門檻較高，因此名額相較「極限原廠組」較為限縮，報名費與相關參賽辦法將於近期公布。
除了上述規範外，本賽事也獲得台灣米其林輪胎提供 18 吋/ 19 吋原廠規格比賽用胎，讓參賽的車手能減少參賽的成本。此次 Ford Focus 麗寶挑戰賽是台灣睽違多年以來，再度有車廠冠名贊助的賽事，對於台灣賽車產業有正向的發展。
極限原廠組報名網站：https://reurl.cc/ragqvb