七座油電休旅 第四代 Toyota Highlander Hybrid 正式在歐洲部分市場上市

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外觀方面，歐規 Highlander 運用 TNGA-K 底盤打造，外觀上採用全新的風格設計，水箱罩兩側以飛翼式鍍鉻飾條點綴，前大燈以及霧燈處都要比上一代車型更加銳利，A 柱採用黑色烤漆處理營造出懸浮式車頂的效果，同時車門底部也有一道 L 形折線提升視覺感受。車尾部分則換上新式樣 LED 光帶式尾燈，搭配大尺碼的擾流尾翼使新車看起來更加運動。尺碼部分，Highlander Hybrid 的車身長寬高為 4,966x1,930x1,755 (mm)，軸距則為 2,850mm。
內裝方面，歐規 Highlander 搭載 7 吋 TFT 行車資訊幕、12.3 吋多媒體螢幕、10.1 吋抬頭顯示器、電子車內後視鏡、三區獨立恆溫空調、電熱座椅、手機無線充電、Smart Entry 及 11 支揚聲器 1,200W JBL 音響，第二排座椅可進行前後 180mm 滑移，行李廂置物空間最高可擴充至 1,909 公升。
安全防護方面，歐規 Highlander 標準配備 Toyota Safety Sense 主動安全科技，其 PCS 預警式防護系統新增日間對向來車偵測功能，並加入 ESA 緊急閃避輔助系統、ITA 交叉路口轉向輔助系統，另外也搭載 ACC 全速域主動式車距維持定速系統、CRU 彎道減速功能、RSA 路標辨識輔助 (含車速自動修正功能) 及 LTA 車道循跡輔助系統等等。
動力配置方面，歐規 Highlander 採用熱效率 41% 的 2.5 升直列 4 缸 Atkinson 循環自然進氣汽油引擎，搭配 2 具電動馬達構成第四代 Hybrid 油電複合動力系統，可輸出德制 248hp 綜效最大馬力，搭配 AWD-i 電子四輪驅動下，原廠宣稱 0-100km/h 加速需時 8.3 秒完成，極速為 180km/h，最大可拖曳 2 公噸，純電行駛極速則為 125km/h，在 WLTP 測試之下擁有 15.15km/L 的平均油耗表現，行駛每公里平均排放 149 公克的二氧化碳，提供 EV、NORMAL、ECO和 SPORT 駕駛模式，滿足不同駕馭需求。
過去 Highlander 車系是以北美與中國大陸市場為銷售重心，如今隨著歐洲用車習慣的變化，正式導入當地，至於國內市場並無總代理正式導入，路上所見的各年式車輛多半為貿易商、車主自行引進或駐台外交單位用車，數量不算太多。