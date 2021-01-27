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長軸版本　Citroën Berlingo Van 彰化展間實拍

7Car 小七車觀點

2021-01-27 11:25:40

（圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）
Citroën Berlingo Van 廂型貨車已經在國內展開接單動作，目前寶嘉聯合授權經銷商聖和汽車在彰化展間已有現車，可供國內民眾實際探訪賞車。
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本次拍攝車型為 XL 長軸車型，外觀上從一旁的 7 人座客車相比之下，包含頭燈組、前保險桿、輪圈樣式都有所不同，Berlingo Van 頭燈採用一體式設計，全數採用傳統燈泡設計。前保險桿保留原始的塑料原件，並取消中置的大型氣壩設計，而輪圈則使用鐵圈的配置。另外，Berlingo Van 也沒有車頂行李架，B 柱後方的窗戶則均為封閉式設計，能夠增加內部貨物的隱密性。
Berlingo Van 手排版本排檔桿設計於中控台前端，方便駕駛操作；自排車型則維持與客車版相同的旋鈕式操作。
進到車內，可以發現內裝雖然維持客車版的鋪陳，但細節之處均取消飾板點綴，因此視覺感受方面更加樸素。同時 8 吋觸控螢幕僅見於 XL 八速自排車型，因此在取消觸控螢幕之後，留下的是傳統的媒體控制按鈕介面。座椅方面，Berlingo Van 採用單排三人座設計，副駕駛座可乘坐兩名人員，且椅墊能進行上掀的動作加強置物機能，最中央的椅背也能向前倒放增加置物空間。

Berlingo Van 採用單排三人座設計，椅面材質使用織布包覆。
副駕駛座可乘坐兩名人員，且椅墊能進行上掀的動作加強置物機能，最中央的椅背也能向前倒放增加置物空間。
B 柱後方的貨艙拆除所有的飾板機構，僅在車身之處保留黑色飾板來加強防撞效果。此外，B 柱的隔離板還特別設計了一道開孔，可以增進放置長形物體的機能性。

尾門採用 60/40 對開式設計，與客車板上掀的方式有所不同。至於兩側的後門都是手動滑門開啟。
Berlingo Van 動力方面統一搭載 1,499cc 柴油渦輪增壓四缸引擎，最大馬力 130bph / 3,750rpm、最大扭力 300Nm / 1,750rpm，而 M 車型貨艙容積為 3.3m3、最大承載長度達 3.09m，XL 車型貨艙容積為 3.8m3、最大承載長度達 3.44m。載重表現分別是 897 公斤、887 公斤以及 832 公斤。

寶嘉聯合在導入 Citroën Berlingo 順勢站穩國內進口輕型商用 MPV 市場的地位，不再讓 Caddy 車系繼續獨大。而未來福特六和也將推出 Tourneo Connect 加入這塊市場，在更多對手的加入之下，未來市場上的相互較勁值得期待。
※以上圖片由寶嘉聯合授權經銷商 聖和汽車 提供。

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