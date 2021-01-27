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City 及 CR-V 產地之一 Honda 在越南累積生產 10 萬輛汽車

7Car 小七車觀點

2021-01-27 11:25:40

（圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）
Honda 越南子公司 Honda Vietnam Co., Ltd. 今日 1/26 達到四輪汽車累積總產量 10 萬輛的里程碑。
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第 10 萬輛自 Honda 越南廠製造的車款為全新第七代 City，該廠於 1996 年設立，1997 年 12 月開始生產機車，自 2006 年起開始生產汽車，目前負責製造 City 及 CR-V，但 Honda Vietnam Co., Ltd. 也透過旗下 42 間經銷商販售進口的 Accord、Civic、HR-V 及 Brio 等車款。
Honda Vietnam Co., Ltd. 的資本額為 1,007,972,500,000 越南盾 (約合新台幣 12 億元)，年汽車產能為 2.3 萬輛，年機車產能則為 250 萬輛，該廠目前生產的汽車雖僅有 2 款，但生產的機車計有 Wave Alpha、Blade、Wave RSX、Future、Winner X、Vision、Air Blade, Lead、SH 及 Sh Mode 共 9 款之多。

去年 10 月 Honda Vietnam Co., Ltd. 達成機車累積產量 3 千萬輛的里程碑，Honda 表示未來將會透過  Honda Vietnam Co., Ltd. 持續打造更多符合當地消費者需求的汽機車產品。

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