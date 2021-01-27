高速快感、四人享受　全新 BMW M5 CS 暴力房車限量推出

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從外觀來看，M5 CS 雙腎形水箱罩有專屬字樣，並換上了專屬 Gold Bronze 烤漆點綴，標準配備 20 吋 Y 輻射計的鍛造鋁圈。雷射頭燈組內部的 LED 日行燈則從白光改為黃光，打開車門也有自發光的 M5 CS 門檻。另外 M5 CS 分別在引擎蓋、前下擾流、外後視鏡蓋、後擾流板、後擴散器、進氣消音器均使用碳纖維增強塑料(CFRP)製成，以達到減輕重量的目的，讓車重較 M5 Competition 減輕 70 公斤。
內裝方面，M Alcantara 方向盤採用黑色鉻飾條點綴，上方還採用紅色縫線來定位，換檔撥片也改為碳纖維材質。最特別的是，M5 CS 的座椅是採用四張獨立設計，並標準搭載專屬的 M Carbon 座椅，每張座椅都使用簍空設計來輕量化，並使用 Merino 皮質鋪陳營造高質感，前座還有發光的 M5 徽飾以及紐柏林賽道的圖案。
動力部分同樣搭載 4.4 升 V8 雙渦輪增壓引擎，經過 M 部門專業調校之後，最大馬力擁有 635hp 的表現，並配備 8 速 M Steptronic 變速箱和 M xDrive 全輪驅動系統，還提供純後驅的 2WD 模式，底盤軸承、阻尼器也全面重新調整來對應龐大的輸出。性能表現上 0-100km/h 加速僅需 3.0 秒、0-200km/h 加速則為 10.3 秒，最高極速原廠限制在 305km/h。
M5 CS 未來僅提供 2022 年式車型販售，也就是說生產期限只有一年，對於喜愛 BMW M 車款的車迷來說又多了一部夢幻選擇。