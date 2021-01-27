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導入全速域 ACC 及電子手煞車等配備 2021 年式 Mini 3-door / 5-door / Convertib

7Car 小七車觀點

2021-01-27 11:25:40

（圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）
Mini 今日 1/27 針對 3-door、5-door 及 Convertible 推出 2021 年式新車，針對造型更新，並導入多項新配備。
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外觀方面，2021 年式換上新款前保險桿，LED 頭燈列為標準配備，前葉子板飾板換上新的造型，足踏新造型鋁合金輪圈，後保險桿造型也有所更新，Union Jack 英國國旗造型 LED 尾燈組列為標準配備，車頂導入首創的 Multitone Roof 多車色車頂，供消費者自行搭配漸層色彩，車色部分也新增 Rooftop Grey (灰)、Island Blue (藍) 及 Zesty Yellow (黃)。
內裝方面，2021 年式換上重新設計的座艙材質與空調出風口，方向盤造型更新並導入電熱功能供選配，儀錶板導入 5 吋數位式樣，中控台配置 8.8 吋多媒體螢幕，一旁的飾板加入新版 Piano Black 亮黑色點綴，座艙氣氛燈樣式也更新，座椅換上新款 Light Chequered 配色，更將手煞車自傳統拉柄式改為電子式。

安全防護與科技方面，2021 年式導入全速域主動車距定速控制系統、新版車道偏離警示系統、惡劣天氣照明輔助系統及主動式底盤系統含阻尼調整機能等。

7Car<小七車觀點> 將 Mini 國內總代理汎德詢問 2021 年式新車導入時程，目前汎德正與原廠交涉討論當中，本站將持續追蹤導入國內的最新消息，敬請鎖定。

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