全台唯一，Rolls Royce Wraith Kryptos 在台首發

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Wraith Kryptos 為 Bespoke 定制部門打造的車款，Kryptos 一詞源于古希臘語，其意為被深藏的或者以密語所譜寫的深意，也因此設計師將密碼作為設計項目貫穿車內，包含車頭的女神底座上、門檻飾板以及頭枕，象徵這部車專屬的意義。而密碼圖案選擇了一種以黑灰為基色的 Delphic Grey 塗裝，在陽光的照耀下，可以讓車身變幻出一種雲母質感的藍綠色。
女神底座上刻有專屬密碼圖像。
打開車門，門檻飾板有專屬密碼圖案以及標明限量 50 部的身分。
頭枕上同樣可以見到專屬密碼圖像。
為了強調 Wraith Kryptos 特別版車型專屬的特徵，車色方面也有專屬的色彩搭配，例如車身以深灰色（Dark Grey）作為底色，兩側腰線以手繪製而成，再塗裝最新研製的“密語綠”(Kryptos Green)，分別應用於氣壩、輪框...等部位。
車身以深灰色（Dark Grey）作為底色，兩側腰線以手繪製而成。
足踏 21 吋十幅式鋁合金輪圈，配胎規格為 255/40R21 。
打開車門，Wraith Kryptos 擁有獨有的藍綠色星光頂，展現出神秘的圖案。車門內側向下散發螢光的儲物袋設計，也通過光影、皮革、縫線的搭配及呼應，營造出勞斯萊斯獨有的奢華感受。
動力系統部分，Wraith 搭載 6.6L V12 雙渦輪增壓引擎，最大馬力擁有 624 匹馬力，僅需 4.6秒即可輕鬆加速至時速 100 公里。以純手工打造專注於層峰市場的 Rolls Royce，擅長推出獨特魅力的限量專屬車款，而每一部限量車都有專屬的主題，來展現高級車定制的藝術感。