運動套件上身 Hyundai Tucson N Line 亮相

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外觀方面，Tucson N Line 在車頭換上更立體且運動化的保險桿，水箱罩內加入 N Line 銘牌，車外後視鏡蓋施以 Phantom Black 黑色烤漆，足踏 19 吋鋁合金輪圈，行李廂蓋上方擾流板較標準版本更為碩大，後保險桿配有下擾流套件及紅色線條綴飾，排氣尾管採用右側單邊單出設計。
車色部分，Tucson N Line 提供專屬的 Shadow Grey (灰色) 烤漆，加上 Polar White、Engine Red、Sunset Red、Dark Knight、Shimmering Silver 及 Phantom Black 合計共 7 款車色，除銀色與黑色外均可搭配 Phantom Black (黑色) 車頂。
內裝方面，Tucson N Line 的座艙採用黑色頂蓬，配置 N 專屬方向盤，搭載 N 專屬黑色皮質跑車座椅搭配紅色縫線，門板與扶手也加入紅色縫線點綴，中央鞍座的排檔按鈕區域下方加入 N 徽飾，踏板也升級為金屬 N Line 式樣。配備部分，擁有 10.25 吋數位儀錶板、10.25 吋 AVN 多媒體螢幕、Hyundai Bluelink 車聯網、三區恆溫空調、冷熱通風座椅、RSPA 遙控智慧停車輔助、HDA 高速公路駕駛輔助及 BVM 盲點偵測等等。
動力配置方面，Tucson N Line 提供 1.6 柴油 CRDi 48V (136 PS)、1.6 T-GDI (150 PS)、1.6 T-GDI 48V Mild Hybrid (180 或 150 PS)、1.6 T-GDI Hybrid (230 PS) 及 1.6 T-GDI Plug-in Hybrid (265 PS) 共 5 款選項，輸出並未較標準的 Tucson 強化，然而 N Line 雖然主要是針對內外造型施以運動化處理，但 Tucson N Line 提供 ECS 電控懸吊作為選用配備，可透過 48V 架構帶來更即時的阻尼自動調校，對應操駕需求。
國內市場方面，總代理南陽實業尚未導入最新世代 Tucson，但針對現行版本持續精進，去年 (2020) 11/5 推出 Tucson 2.0 Premium 車型，升級 HYUNDAI SmartSense、8 吋影音主機、駕駛座電動調整座椅、倒車顯影及 EPB 電子手煞車等配備，編成與建議售價分為 Premium 經典 (新台幣 84.9 萬元起)及 Premium 豪華 (新台幣 89.9 萬元起) 共 2 款。