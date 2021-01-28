全球限量50台，全台唯一─Rolls-Royce Wraith Kryptos “隱匿之鑰”稀世登場，等你來解密！

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Bespoke客製化一直是品牌的核心精神，而年輕潮流化亦是品牌近年來的轉型發展重心，透過更多年輕與富有創意的產品現身，期望讓更多人了解這家百年的層峰品牌所要傳遞的全新態度。
Rolls-Royce旗下車款從Ghost、Wraith、Dawn、Cullinan到旗艦Phantom都可謂是藝術與技藝最具詩意的展現。每一款客製化車型都代表著Rolls-Royce Bespoke定制部門最為頂尖的工藝水準，同時，其在數量上也極為稀有。將稀有珍貴的材料用先進現代工藝演繹，Rolls-Royce汽車在創新與熱情中進行獨一無二的創作。這些Bespoke高級定制車型既是傑出客戶們想像力的體現，也是一部Rolls-Royce汽車高級定制的編年史。
設計環節往往是締造傑作的第一步。在Wraith “隱匿之鑰”特別版車型設計過程中，一位熱衷於密碼學的設計師，讓Rolls-Royce Wraith 成為了一卷承載密碼的畫布。全球限量僅50台的 Wraith “隱匿之鑰” 特別版車型彰顯出複雜密碼與華麗表像，並且彼此巧妙融合的非凡魅力。
Rolls-Royce Wraith “隱匿之鑰” 特別版車型將密碼作為設計項目貫穿車內，首次在藝術審美之上呈現了一場激動人心的探密之旅。即便在秘密未被解讀時，車內的密碼元素從欣賞創作的角度來看，不論是純粹的設計美感，還是細膩的刺繡圖案，都可謂令人賞心悅目的藝術臻品。而對於那些熱衷於對智慧極限不斷尋求突破的菁英們來說，只需細細把玩品讀，便可在Wraith “隱匿之鑰” 特別版車型上開啟意義非凡的探秘之旅。
目前，在Rolls-Royce Wraith “隱匿之鑰” 特別版車型中出現的密碼，只有古德伍德Rolls-Royce之家的兩個人知曉答案 —— 該車型的設計師和Rolls-Royce汽車首席執行官。為安全起見，密碼的答案已經被封存於首席執行官在西薩賽克斯郡古德伍德Rolls-Royce之家的保險箱內。
歡慶女神在一個多世紀以來都是Rolls-Royce汽車的標誌與象徵。這一次，她也同樣領導著這一次探密之旅。在 Wraith “隱匿之鑰” 充滿神秘色彩的歡慶女神底座上，綠色琺瑯鐫刻著密碼。另外， Wraith “隱匿之鑰” 特別版車型別出心裁的色彩搭配，也展現了該車型核心的神秘因數。
德菲爾灰（Delphic Grey），是一種以黑灰為基色的Bespoke色調，這種顏色在陽光的照耀下，可以讓車身變幻出一種雲母質感的藍綠色，進而呈現出華貴的神秘感。車身以深灰色（Dark Grey）作為底色，加之兩側手繪的腰線，再塗裝最新研製的“密語綠”（Kryptos Green）。而這種別致的塗層設計在襯托極致光感效果的同時，也是解鎖“密語”背後故事的線索之一。當極具美感的“密語綠”搭配上局部亮面、中央為軌道灰色（Orbit Grey）的經典輪轂蓋，整車的外觀散發著十足的魅力。
踏上發光車門踏板的瞬間，隱喻的密碼展現在內飾上等待著去被探尋和解讀。此次在“隱匿之鑰”上最容易被發現的線索，當屬刺繡在頭枕上的定制“雙R”標誌。為了給定制者們更多富有趣味性的體驗，Rolls-Royce汽車還特別定制了一塊帶有絲網印花的金屬飾板，橫向貫穿於內飾之中，靜候在駕駛者目光所及之處。
一旦坐進車內，在光線助力之下，Wraith “隱匿之鑰” 特別版車型獨有的雙色星光頂，展現出充滿資料神秘魅力的圖案。車門內側向下散發螢光的儲物袋設計，也通過光影、皮革、縫線的搭配及呼應，呈現出待解的密碼。車內的中軸處及其周圍縫線不僅淋漓盡致地體現了Rolls-Royce汽車的至臻工藝，同時也與儲物袋的縫線相互呼應，這一設計也暗示著車主在探秘過程中對於本源的執著追求。