SSC Tuatara雪恥，以兩趟平均282.9mph（455.2 km/h）奪地表最速車寶座！

我是廣告 請繼續往下閱讀
不過這次SSC並沒有再次前往內華達州的160號進行測試，而是轉戰佛羅里達州甘迺迪航太中心的Johnny Bohmer試驗場進行，在Oliver Webb操刀駕駛下，Tuatara在來回兩趟的測試中，分別跑出279.7mph（450.1 km/h）與286.1mph（460.4 km/h），平均速度為282.9mph（455.2 km/h），雖然沒有突破300mph或500km/h大關，但仍然比Koenigsegg Agera RS在2017年11月所跑出的平均277.87 mph（447.19 km/h）來得快，而單趟最快速度也是Tuatara以286.1 mph勝過Agera RS的284.55 mph。
這次測試是在2021年1月17日所進行的，為求準確，SSC與Racelogic合作，使用其製造、業內公認精確且被廣泛使用的VBOX 3i 100Hz GNSS系統測試數據，該系統是以高精度衛星定位，依照ISO標準來測試地面移動物體速度與距離，可精確到±0.06mph，測試時是由Racelogic北美技術總監Jim Lau進行驗證安裝，同時還使用VBOX Video HD2來拍攝車內畫面，讓車速與畫面能夠同步，避免上回被質疑車速與拍攝畫面不同步的問題。
SSC北美地區首席執行長Jerod Shelby表示：與前一次測試的差異是，這次測試採動態起跑方式加速，全油門時間增加到40~50秒，比前次的20~25秒來得更長，來獲得更多的動能。
雖然Tuatara拿下了雙趟平均最速紀錄，但未打破Bugatti Super Sport 300+的單趟304.77 mph（490.48km/h）的紀錄；除了上述已經進行過實際測試的超級跑車外，美國的Hennessey也宣稱他們的Venom F5也有挑戰311mph（500 km/h）的能耐，而被SSC超越的Koenigsegg，則是說旗下最新的Jesko Absolut理論極速可達330 mph（532 km/h），但這些都還需要實際測試認證了，不過在場地難尋與輪胎連續高速測試的耐用限制下，Hennessey與Koenigsegg可得更用盡心力找場地測試了。