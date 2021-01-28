新台幣 499 萬元起 第二代小改款 Porsche Panamera 正式在台亮相

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外觀方面，小改款 Panamera 換上重新設計的前保險桿，將進氣口面積加大並運用車身同色的搭配來提昇水平融合感受，而 Panamera Turbo S 更透過較小改款前更開闊的雙列日行燈來彰顯身分，頭燈提供 LED 矩陣式頭燈含保時捷動態照明升級系統（PDLS Plus）選項，輪圈提供 10 款選擇，車尾換上重新設計的 LED 貫穿式導光尾燈組。
內裝方面，小改款 Panamera 延續既有的鋪陳，針對 PCM 保時捷通訊管理系統提供更精進的數位功能與服務，包括 Voice Pilot 車用語音導航、Risk Radar 風險警示雷達及無限 Apple CarPlay 等，車內的 USB 插座升級為 Type-C，另外也提供 ACC 智慧巡航系統、夜視輔助系統、變換車道輔助系統、停車測距輔助系統含後視攝影機、360 度環景輔助攝影及抬頭顯示器等，跑車計時套件為 Panamera 4S E-Hybrid 的標準配備。
動力配置方面，小改款 Panamera 及 Panamera 4 採用 2.9 升 V6 雙渦輪增壓汽油引擎，可輸出 330ps 最大馬力及 450Nm 的峰值扭力，Panamera 為後輪驅動，Panamera 4 則為四輪驅動，Panamera Turbo S 採用 4.0 升 V8 雙渦輪增壓汽油引擎，可輸出 630ps 最大馬力及 820Nm 峰值扭力，至於 Panamera 4S E-Hybrid 則採用 2.9 升 V6 雙渦輪增壓汽油引擎搭配 100kW 電動馬達，構成插電式油電系統，綜效最大馬力為 560ps，綜效峰值扭力為 750Nm，全車系均搭配 8 速 PDK 雙離合器自手排變速箱。
Panamera 及 Panamera 4 採用 2.9 升 V6 雙渦輪增壓汽油引擎，可輸出 330ps 最大馬力及 450Nm 的峰值扭力，Panamera 為後輪驅動，Panamera 4 則為四輪驅動。
底盤方面，小改款 Panamera 將 PASM 保時捷主動式懸載調整系統重新調校，也將轉向控制予以最佳化，並依據車型分別調校了 PTV 保時捷扭力分導升級系統、三氣室氣壓懸載系統及 PDCC Sport 保時捷運動化動態底盤控制系統。
Panamera Turbo S 採用 4.0 升 V8 雙渦輪增壓汽油引擎，可輸出 630ps 最大馬力及 820Nm 峰值扭力
Panamera 車系自 2009 年登場以來，幫助 Porsche 跨足豪華房車市場，2016 年第二世代登場，更在 2017 年新增 Sport Turismo 旅行車，對於提昇銷售表現有所助益，全車系在國內也累積一定數量的消費者支持，相信小改款的到來可再度掀起話題。