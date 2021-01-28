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黑化的極致感、限額 3 台　Lexus LC Limited Edition 在台登場

7Car 小七車觀點

2021-01-28 11:25:40

（圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）
Lexus 國內總代理和泰汽車今日 1/28 宣布推出 LC Limited Edition 限量版車型，提供 LC 500 Limited Edition 與 LC 500h Limited Edition 兩個等級，建議售價分別是新台幣 580 萬與 610 萬元起。
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Lexus LC 車系首次於 2017 年登場，並於 2020 年針對配備以及底盤系統調整，強化整體的產品力。而這次新推出的 Limited Edition 限量版車型台灣市場僅有 3 台的配額，外觀上搭載專屬黑化套件及 21 吋燻黑鍛造鋁圈，車尾還具備固定式碳纖維尾翼，整體風格較強調豪華的一般車型還要運動。
內裝部分延續外觀的風格，導入專屬尊爵黑/馬鞍棕雙色內裝，分別於座椅、方向盤、排擋桿、中央扶手及車門飾板大面積使用 Alcantara 材質鋪陳，與大面積採用皮質包覆呈現截然不同的熱血感。

動力方面，LC 500 採用 5.0 升 V8 自然進氣汽油引擎，於 7,100rpm 時可輸出 464ps ，於 4,800rpm 時可輸出 54.0kg-m 峰值扭力，搭配 DirectShift 10 速自排變速箱；LC 500h 則搭載 3.5 升 V6 引擎，搭配 Multi-stage Hybrid 多段式變速系統，提供 359ps 綜效輸出。

LC 車系作為 Lexus 當前最旗艦的代表作品，不僅擁有前衛的外觀造型，旗艦地位自然肩負強化品牌形象的使命。自 2017 年導入國內市場後，也獲得國內層峰買家的青睞，而目前全車系更提供 Coupe 與 Convertible 兩種車身型式，這次的限量版車型自然成為了另一種彰顯個人品味的新選擇。

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