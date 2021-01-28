三馬達超過一千匹馬力、最大續航超過 800 公里　全新 Model S / Model X 正式登場

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Tesla Taiwan 也於官網同步接受預定，Model S 共有三個等級，分別是 Long Range (299.9萬元)、Plaid (419.99萬元)、Plaid+ (479.9萬元)；Model X 則有 Long Range (324.9萬元) 以及 Plaid (419.99萬元) 兩款，且可額外選擇六人或七人座。
車室方面，Model S / Model X 換上造型與搖桿相似的 Yoke 方向盤，半幅造型宛如電影當中的科幻科種。而中控台部分也經過重新設計，導入橫向的 17 吋觸控螢幕，後座也提供一組 8 吋螢幕，亦能支援線上串流媒體，同時中央鞍座下方也導入雙手機無線充電座，其餘配備還包含了三區獨立恆溫空調、全景玻璃天窗、無線充電、USB-C 快速充電...等等。
動力表現上，Model S Plaid 車型導入最新技術的 4680 電池組，採用三顆馬達，最大馬力分別是 1,020hp (Plaid) 與 1,100hp (Plaid+)，0-100km/h 僅需 2.1 秒。續航表現上 Plaid 約 628 公里、Plaid+ 約 840 公里。