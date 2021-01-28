動感快意的獅王　Peugeot 508 SW GT Line

●發展到第二代車型，外觀、內裝悉數重新設計。
●目前僅提供 5 門 SW 旅行版，共 5 個等級，4 門法國原廠尚未提供車輛引進。
●車型定位旗艦跑房車，整體造型更加寬扁，營造更動感樣貌。
●全車系採用 FULL LED 頭燈 (遠近燈雙模式)、LED 獅王獠牙整合式日間行車燈、12.3 吋全彩數位儀錶顯示幕、8 吋全彩觸控螢幕、淡藍色多段可調座艙氛圍照明、獅爪印象 FULL LED 尾燈、雙區數位恆溫空調系統、染色隔熱玻璃、雙前座 8 向電動調整座椅、雙前座四向電動腰靠、雙前座多模式按摩功能、Qi 無線充電系統...等等。
●全車系標準搭載 ADAS，包含 ACC 主動式定速巡航附自動煞車及再啟動功能、ABSM 主動式盲點偵測警示系統、ASB 主動式煞車輔助系統、DAA 駕駛注意力警示系統、FCW 前方碰撞預警系統、HBA 智慧型遠近頭燈、HDA 高速公路駕駛輔助、LKA 車道維持系統、LPA 車道保持系統、SLI 速率掃描辨識系統。
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Peugeot 在 2010 年為了簡化產品線、集中資源，推出了全新旗艦中大型房車 508 車系，隨著 508 車系進入產品改款的階段。原廠於 2018 年正式發表第二代大改款車型，而國內總代理寶嘉聯合則礙於法國原廠安排車輛供需，終於在去年底完成認證，並於今年開始陸續交車。第二代 Peugeot 508 因原廠配車的策略，在台目前僅有五門旅行版本，全數搭載 1.6L PureTech 渦輪增壓四缸汽油引擎、8 速自排，共提供 GT LINE 180 (168.9 萬元)、GT LINE 225 (184.9萬元)、GT (184.9萬元)、GT CIELO (192.9萬元) 以及 GT CIELO+ (224.9萬元) 五個等級選擇。
與舊款車型相比，新一代 Peugeot 508 更強調運動化的跑格，整體造型更加低扁。最大的變革在於車頭處採用 Peugeot 全新家族識別語彙設計，尤其是象徵獅子獠牙燈組形成了相當侵略性的樣貌，而車頭也取自 504 的設計加入自身的車名，表彰自身的地位。
Peugeot 508 SW 車身尺碼長寬高分別是 4,790mm x 1,860mm x 1,405mm，軸距為 2,800mm。
車尾運用大量的橫向線條、結合雙邊單出尾管以及黑色烤漆飾板，營造出寬闊低扁的氣勢。
前置式車型銘牌 (508 字樣) 取自 504 車系設計。
頭燈全數為 LED 光源，且全車系均有自動水平調整。
GT Line 等級以上採用雙色 19 吋切削鋁圈，配胎尺碼為 235 / 40 R19。
車側葉子板擁有 GT Line 專屬銘牌。
Peugeot 廠名以字母排列的方式橫列於後檔下方。
獅爪造型的 LED 尾燈相當有立體感，尾門開啟關閉時會同步顯示動化，科技感相當濃厚。
內裝鋪陳維持第二代 i-Cockpit 駕駛導向操作介面，主要將概念貫徹於懸浮式 12.3 吋全數位儀表、佇立於中控台的 8 吋多功能觸控資訊系統以及近年 Peugeot 車款主打的小口徑方向盤。不過因為第二代 508 為 2018 年推出的車款，因此螢幕的介面並非已在國內上市的 2008 相同擁有 3D 立體的設計，這點相信在未來新年式車型當中將會一併更新。另外中控台與鞍座連成一氣，下方也提供一組開放式的空間，可放手機、隨身物品。配備方面 508 SW 提供淡藍色多段可調座艙氛圍照明、雙區數位恆溫空調系統、染色隔熱玻璃、雙前座 8 向電動調整座椅、雙前座四向電動腰靠、雙前座多模式按摩功能、Qi 無線充電系統...等等都一應俱全，展現品牌旗艦車款的豪華風範。
12.3 吋全彩數位儀錶顯示幕與 3008、5008 為相同的系統，且擁有繁體中文化界面，判讀上更加親切。
Peugeot 近年來慣用的小口徑方向盤造型不僅出色，用上下平底化設計駕馭操控也相當輕巧便利。
8 吋多媒體系統支援繁體中文介面。
中央資訊幕以及空調介面的快捷鍵總成。
中控台與鞍座下方提供一組開放式置物平台，並具備無線充電板與 USB 插孔。
淡藍色座艙氛圍照明應用於中控台、門飾板等處。
座椅延續 Peugeot 一貫強調的法系精品外型，在實際乘坐下具有舒適性及支撐性皆優的優良表現，而在選配 Nappa 皮革更讓車內的豪華加分。功能性上駕駛座具備 8 向電動調整及 2 組記憶模式。
GT Line 車型以上標準搭載 Focal 音響組。
2,800mm 軸距相較上一代小，整體空間感不算突出。但良好的發泡棉設定、完整的椅面以及良好的大腿支撐性，乘坐的舒適度相當不錯。
後座提供兩組 USB 充電插槽，上方也利用 LED 燈光提升氣氛。
後行李廂標準容積為 530L，後座傾倒後則可擴增至 1,780L。
安全配備部分，ACC 主動式定速巡航附自動煞車及再啟動功能、ABSM 主動式盲點偵測警示系統、ASB 主動式煞車輔助系統、DAA 駕駛注意力警示系統、FCW 前方碰撞預警系統、HBA 智慧型遠近頭燈、HDA 高速公路駕駛輔助、LKA 車道維持系統、LPA 車道保持系統、SLI 速率掃描辨識系統，而全景影像則在 GT Line 車型以上才會搭載。
動力表現上，國內引進的 508 SW 全數搭載 1.6L PureTech 渦輪增壓四缸汽油引擎，搭配 EAT8 智慧型手自排變速箱，較入門的 GT LINE 180 車型最大馬力為 180hp / 5,500rpm、最大扭力 250Nm / 1,650rpm。而本次試駕的 GT LINE 以及 GT 車型最大馬力則提升至 225hp / 5,500rpm、最大扭力 300Nm / 1,900rpm，排氣量雖然不大，但整體的動能輸出已有相當高的水準。
取車後上路，油門意外的輕巧，對於初次體驗的駕駛來說是最需要適應的地方。遵循車流提高車速，這具 1.6L PureTech 渦輪增壓四缸汽油引擎展現不錯的運轉精緻度，而在 1,900rpm 即能發揮最大的扭力，展現不弱於上一代柴油車型的加速感。8 速自排讓加速的過程更為一氣呵成，而 508 SW 同時也手排模式，透過方向盤後方的換檔撥片更能增進操駕感。508 SW 維繫著 Peugeot 慣有的精準的轉向能力，搭配上車速感應式方向盤以及長軸距的設定，營造出沈穩的車身反應，提供駕駛更多的信賴感，也給予乘客較舒適的乘坐感受。值得一提的是，四門雖然採用無窗框的設計，但在高速之下，車室的靜謐性仍有相當高水準的演出，放眼同價位的豪華品牌仍不遜色。
旅行式車款在國內市場雖然小眾，但是獨特的身形對於著重個人化品味的買家來說還是首選。而第二代 Peugeot 508 SW 躍進成為動感的獅王，提供了更豐富的配備以及齊全的主被動安全配備，並維持法系車一貫的駕馭樂趣，都讓 508 SW 在競爭上加入不少的誘因。