【名家專欄】唐豪悅醫師／痘痘針真的有用？多久能消？有副作用嗎？常見疑問大公開！

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很多朋友在常常在重要場合前，因為壓力、睡眠不足突然長了一些超級痛的大痘痘，怎樣也不消，非常焦慮，對於這種囊腫型的痘痘皮膚科醫師有什麼好的急救方法呢？
對於的囊腫型痘痘皮膚科醫師的確有個法寶讓他迅速消失：那就是「痘痘針」。
所謂的痘痘針就是微量稀釋的類固醇注射在有壓痛、吃藥、擦藥都不會消痘痘上面。通常很適合在幾天內有重要場合例如面試、相親、婚禮前快速的讓痘痘消失。
痘痘針打完多久後會消？
打完痘痘針，小顆的痘痘會在1-2天內消：較大顆的痘痘會在2-3天內消失。
甚麼樣的痘痘不能打？
如果是感染型的、化膿的、蜂窩性組織炎的發炎病灶是不能打痘痘針的。而且在不適合的病灶打痘痘針反而會讓感染更嚴重喔。所以能不能打痘痘針還是必須依據醫師專業的判斷。
痘痘針有副作用嗎？
因為痘痘針的類固醇含量非常的微量，所以是不會有全身性的副作用。但是其實痘痘針並不是一個很好操作的注射，要把微量的類固醇精準的注射在痘痘的正中心，需要專業的訓練，所以建議找有經驗的醫師操作。
對於特殊體質例如容易有疤痕體質的人、或者是皮膚薄的人，有時候在打完痘痘針之後會有暫時性皮膚凹陷的過渡期。凹陷是暫時的，通常會在數周之後慢慢恢復所以不用太擔心。對於有疤痕體質的朋友，在施打痘痘針之前建議跟醫師討論是否適合接受痘痘針的注射。
痘痘沒消，同一顆多久可以再打一次？
通常同一顆痘痘打完痘痘針之後，還是會建議配合擦藥或是吃藥讓發炎控制得比較徹底。有些很頑固的痘痘有時候無法一次就終結起發炎，通常這時候會建議在一至兩週之後接受第二次的治療。通常同一顆痘痘不建議太密集注射不然可能會有上述說的皮膚凹陷的副作用喔！至於發炎的痘痘是不是很重複施打，還是建議讓專業醫師評估。
小叮嚀：
痘痘是慢性疾病，必須長期治療，遵照醫師醫囑用藥，才會控制得很穩定。千萬不要依賴痘痘針，很緊急了才來打痘痘針急救。這樣好像火災了才來滅火，其實都已經產生了一些破壞！痘痘治療的根本之道還是生活作息的調整、飲食上避免刺激性食物，最重要的是規律持續的配合醫囑用藥哦！
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