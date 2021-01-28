更新 CVT 變速箱並導入數位後視鏡 2021 年式 Nissan Tiida 展間實拍

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2021 年式 Tiida 在外觀部分並無更動，主要是座艙內換上 Xmiro 電子後視鏡，支援前後行車記錄器功能，豪華版及智能 360 版配備 7 吋觸控螢幕 X-Media Ⅲ Lite 智慧影音多媒體系統，支援 Apple CarPlay/Android Auto 手機連接功能，後座出風口也是全車系標準配備。
動力配置方面，2021 年式 Tiida 換上第 5 代 X-CVT 無段自動變速系統，變速比為 8.7，原廠宣稱燃油經濟性提昇 3%，扭力傳輸效率提昇 5%，附 Sport 模式，動力來源仍為 1.6 升直列 4 缸自然進氣汽油引擎，具備雙 CVTC 進排氣可變氣門正時控制系統及 DIS 電子控制雙噴油嘴，於 5,600rpm 時可輸出 115ps，於 4,000rpm 時可輸出 15.7kg-m 峰值扭力，平均油耗為 16.1km/L。
現行 Tiida 車系為 2012 年推出的第二代車型，於 2017 年 4 月推出中期改款車型，並在 2018 年 9 月 26 日時將 6 SRS 輔助氣囊、VDC 車輛動態穩定系統及 TCS 循跡防滑系統列為全車系標準配備，補足安全防護的基礎，即便產品世代較舊，每月仍可維持穩定的銷售表現，此回 2021 年式將Xmiro 電子後視鏡納入配備當中，並升級 CVT 無段變速系統，預料可強化產品競爭力。