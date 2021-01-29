▲ 2021 Subaru XV，車界的斜槓精英

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問世有十年時間的 Subaru XV，也算得上是跨界休旅的元老之一。演變到第二世代，XV 的設計和科技都與時俱進。這次進入到 2021 年式，本身優異的 on-road 行路質感和 off-road 脫困能力，透過一系列新科技，又更提升一個檔次。
說到跨界休旅，以 Subaru XV 單看外觀就已經是非常有模有樣的車款，不論包覆四面的防刮材質、車頂架，或是 22 公分離地高度，都展現出它全地形的能耐。這次年式更新重點放在科技上，外觀乍看之下和以往相去無幾，但細看會發現有三處小拉皮，包含車頭水箱護罩與 18 吋輪圈重新塑形，以及車頭面積更大的防刮材質。本次試駕車色「繽砂黃」更是 21 年式新選擇。
內裝倒是多了不少實用配備。從駕駛介面看去，方向盤右側多了「View」按鍵，按下後可透過中控臺上方螢幕查看前車影像；雖然沒有 360 度環景系統，但這套「車前影像輔助系統」搭配同步新增的「倒車後視鏡連動系統」與之前就有的倒車顯影系統，不論窄巷移動、越野路段都已經夠實用。此外，便利配備方面，新年式 XV 也新增兩組駕駛座記憶功能。
XV 這回在 on-road 與 off-road 都更精進。首先，在 on-road 方面新增 Si-Drive 雙模式動力控制系統，提供「S」與「I」模式，運動「S」模式將這具 2.0 升四缸自然進氣引擎的轉速維持在相對高檔，在山路駕駛時可以更善加利用 156 匹最大馬力 20 公斤米最大扭力。雖然是 CVT 變速箱，但試駕過後，發現這顆變速箱反應已經是 CVT 中的佼佼者，甚至使用換檔撥片時，換檔的等待時間大約半秒左右，要讓這顆自然進氣引擎活潑起來，也不是難事。平時通勤 CVT 倒是帶來線性無頓挫的加速感，此時可以搭配智慧「I」模式，引擎和變速箱都會調整到最省油的狀態。
XV 的行路質感過去就有高分表現。這回進一步改善圈簧係數和阻尼，讓路感更清楚；雖然有 22 公分的底盤高度，但過彎側傾還在可以掌控的範圍內，不至於失去駕駛信心。輕盈卻不失精準度的轉向調校，搭配水平對臥引擎的低重心，讓這車雖然高，但還保有 Impreza 大部分的暢快操控體驗。
Off-road 方面，XV 也是認真看待。在這類以五門掀背為基礎的跨界車種中，它是少數的全時四輪驅動車款，22 公分的離地高度更是傲視對手。試駕當天，開著五門掀背看到路邊有落差的泥地，可以不加思索地開下去，這種感覺確實暢快。當然，這對於 XV 而言還是小菜一碟，畢竟這次更新後，它還多了 X-Mode「雪地、沙地」與「深雪、泥濘」雙模式以及 HDC 陡坡緩降控制系統加持。
此次試駕的頂規版本搭載 EyeSight 智能駕駛安全輔助系統，其中包含全速域 ACC、前車駛離警示、車道偏擺與偏離警示等實用科技。車道維持方面，全新大改款 Outback 才有搭配可置中於車道的 LCF 系統，或許日後會沿用到其他車系上。
如果有入門款 XV i-S 105.8 萬的預算，你大概也有能力升級到 109.8 萬的 EyeSight 版本。不過，如果 XV 吸引你的，是它高分的行路質感和越野能力，那麽即便是入門款，這位車界的斜槓精英也不會令你失望。