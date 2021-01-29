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2021 Subaru XV，車界的斜槓精英

2GameSome - 有車賞

2021-01-29 10:55:01

2021 Subaru XV，車界的斜槓精英
▲ 2021 Subaru XV，車界的斜槓精英
談到近幾年的職涯熱門關鍵字，「斜槓」一詞名列前茅。不過，斜槓這個頭銜，不代表身兼數職，而是將自己有熱忱的興趣，轉化為可創造收入的專業。在車界，也有這麼一款車，不但 on-road、off-road 都兼具，而且兩個領域都有專家級的表現。
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2021 Subaru XV 以雙車型販售，i-S 售價 105.9 萬元，i-S Eyesight 104.9 萬元。
2021 Subaru XV 以雙車型販售，i-S 售價 105.9 萬元，i-S Eyesight 104.9 萬元。
問世有十年時間的 Subaru XV，也算得上是跨界休旅的元老之一。演變到第二世代，XV 的設計和科技都與時俱進。這次進入到 2021 年式，本身優異的 on-road 行路質感和 off-road 脫困能力，透過一系列新科技，又更提升一個檔次。
2021 XV 有三處小拉皮，包含車頭水箱護罩與 18 吋輪圈重新塑形，以及車頭面積更大的防刮材質。
2021 XV 有三處小拉皮，包含車頭水箱護罩與 18 吋輪圈重新塑形，以及車頭面積更大的防刮材質。
本次試駕車色「繽砂黃」是 21 年式新選擇。
本次試駕車色「繽砂黃」是 21 年式新選擇。
不論包覆四面的防刮材質、車頂架，或是 22 公分離地高度，都展現出它全地形的能耐。
不論包覆四面的防刮材質、車頂架，或是 22 公分離地高度，都展現出它全地形的能耐。
說到跨界休旅，以 Subaru XV 單看外觀就已經是非常有模有樣的車款，不論包覆四面的防刮材質、車頂架，或是 22 公分離地高度，都展現出它全地形的能耐。這次年式更新重點放在科技上，外觀乍看之下和以往相去無幾，但細看會發現有三處小拉皮，包含車頭水箱護罩與 18 吋輪圈重新塑形，以及車頭面積更大的防刮材質。本次試駕車色「繽砂黃」更是 21 年式新選擇。
2021 XV 前保桿下擾流翼面積擴大，以向上拉升的保桿造型搭配向下收窄的水箱護罩。
2021 XV 前保桿下擾流翼面積擴大，以向上拉升的保桿造型搭配向下收窄的水箱護罩。
內裝倒是多了不少實用配備。從駕駛介面看去，方向盤右側多了「View」按鍵，按下後可透過中控臺上方螢幕查看前車影像；雖然沒有 360 度環景系統，但這套「車前影像輔助系統」搭配同步新增的「倒車後視鏡連動系統」與之前就有的倒車顯影系統，不論窄巷移動、越野路段都已經夠實用。此外，便利配備方面，新年式 XV 也新增兩組駕駛座記憶功能。
內裝方面，XV 維持 Subaru 一貫的「工程師」風格內裝。
內裝方面，XV 維持 Subaru 一貫的「工程師」風格內裝。
新增「車前影像輔助系統」。
新增「車前影像輔助系統」。
方向盤右側多了「View」按鍵，按下後可透過中控臺上方螢幕查看前車影像。
方向盤右側多了「View」按鍵，按下後可透過中控臺上方螢幕查看前車影像。
新年式 XV 新增兩組駕駛座記憶功能。
新年式 XV 新增兩組駕駛座記憶功能。
新增「倒車後視鏡連動系統」。
新增「倒車後視鏡連動系統」。
倒車顯影系統是標準配備。
倒車顯影系統是標準配備。
後座空間不但寬敞，車門開口也接近 90 度。
後座空間不但寬敞，車門開口也接近 90 度。
可惜之處是後座少了出風口。
可惜之處是後座少了出風口。
行李廂提供 385 公升基本容量，並提供 6/4 椅背分離傾倒。
行李廂提供 385 公升基本容量，並提供 6/4 椅背分離傾倒。
XV 這回在 on-road 與 off-road 都更精進。首先，在 on-road 方面新增 Si-Drive 雙模式動力控制系統，提供「S」與「I」模式，運動「S」模式將這具 2.0 升四缸自然進氣引擎的轉速維持在相對高檔，在山路駕駛時可以更善加利用 156 匹最大馬力 20 公斤米最大扭力。雖然是 CVT 變速箱，但試駕過後，發現這顆變速箱反應已經是 CVT 中的佼佼者，甚至使用換檔撥片時，換檔的等待時間大約半秒左右，要讓這顆自然進氣引擎活潑起來，也不是難事。平時通勤 CVT 倒是帶來線性無頓挫的加速感，此時可以搭配智慧「I」模式，引擎和變速箱都會調整到最省油的狀態。
2.0 升水平對臥四缸自然進氣引擎提供 156 匹最大馬力 20 公斤米最大扭力。
2.0 升水平對臥四缸自然進氣引擎提供 156 匹最大馬力 20 公斤米最大扭力。
新增 Si-Drive 雙模式動力控制系統，提供「S」與「I」模式。
新增 Si-Drive 雙模式動力控制系統，提供「S」與「I」模式。
XV 的行路質感過去就有高分表現。這回進一步改善圈簧係數和阻尼，讓路感更清楚；雖然有 22 公分的底盤高度，但過彎側傾還在可以掌控的範圍內，不至於失去駕駛信心。輕盈卻不失精準度的轉向調校，搭配水平對臥引擎的低重心，讓這車雖然高，但還保有 Impreza 大部分的暢快操控體驗。
輕盈卻不失精準度的轉向調校，搭配水平對臥引擎的低重心，讓這車雖然高，但還保有 Impreza 大部分的暢快操控體驗。
輕盈卻不失精準度的轉向調校，搭配水平對臥引擎的低重心，讓這車雖然高，但還保有 Impreza 大部分的暢快操控體驗。
CVT 變速箱反應已經是同類的佼佼者。
CVT 變速箱反應已經是同類的佼佼者。
Off-road 方面，XV 也是認真看待。在這類以五門掀背為基礎的跨界車種中，它是少數的全時四輪驅動車款，22 公分的離地高度更是傲視對手。試駕當天，開著五門掀背看到路邊有落差的泥地，可以不加思索地開下去，這種感覺確實暢快。當然，這對於 XV 而言還是小菜一碟，畢竟這次更新後，它還多了 X-Mode「雪地、沙地」與「深雪、泥濘」雙模式以及 HDC 陡坡緩降控制系統加持。
X-Mode「雪地、沙地」與「深雪、泥濘」雙模式。
X-Mode「雪地、沙地」與「深雪、泥濘」雙模式。
此次試駕的頂規版本搭載 EyeSight 智能駕駛安全輔助系統，其中包含全速域 ACC、前車駛離警示、車道偏擺與偏離警示等實用科技。車道維持方面，全新大改款 Outback 才有搭配可置中於車道的 LCF 系統，或許日後會沿用到其他車系上。
EyeSight 智能駕駛安全輔助系統，其中包含全速域 ACC、前車駛離警示、車道偏擺與偏離警示等實用科技。
EyeSight 智能駕駛安全輔助系統，其中包含全速域 ACC、前車駛離警示、車道偏擺與偏離警示等實用科技。
8 吋觸控螢幕支援 Apple CaPlay 與 Android Auto。
8 吋觸控螢幕支援 Apple CaPlay 與 Android Auto。
如果有入門款 XV i-S 105.8 萬的預算，你大概也有能力升級到 109.8 萬的 EyeSight 版本。不過，如果 XV 吸引你的，是它高分的行路質感和越野能力，那麽即便是入門款，這位車界的斜槓精英也不會令你失望。

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