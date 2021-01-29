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預計第二季國內發表　Ford Focus ST 將導入手排車型

7Car 小七車觀點

2021-01-29 15:25:40

（圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）
Ford Focus ST 鋼砲性能的形象深植國內年輕消費者的心，而第四代車型自 2020 年開始在台販售以來銷售量創下新高，除了擁有強勁的動能以及豐富的配備與 ADAS 之外，幫助銷量成長最關鍵的因素即是首次導入的七速自排系統。
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Focus ST 前一 ~ 三代福特六和均有引進國內市場販售，不過先前僅有手排車型的選項，導致不少現代年輕族群卻步，使得 Focus ST 成為了市場上的稀有物種。但第四代 Focus ST 推出之後，原廠雖然一樣提供手排車型，但福特六和選擇引進新增的七速自排變速箱，其具備的便利性有絕對程度的不可取代性，同時也添加上手的容易度，購買的誘因自然高出不少。
根據統計，Focus ST 於 2020 年在台銷售共約 756 台，劃除冷門車的名單，成功奠定市場上的銷售基礎。而福特六和為了滿足更熱血的消費者，也預定在今年第二季導入手排車型，不過目前礙於疫情關係，德國工廠處於停工的階段，還無法預期法規認證車的送測時間。
說起手排，國內還有另一款平價進口鋼砲 Swift Sport Hybrid，其於 2020 年 12 月底在台發表。除了導入輕油電系統之外，變速系統也從原本的 6 速自排改為 6 速手排。渦輪引擎搭配手排變速箱的設定，加上百萬內的定價也引起一陣買車風氣。據悉，Swift Sport Hybrid 接單數已超過 250 張，交車需等到半年之譜，超乎預期的表現造成缺車的現象。可以見得訴求性能的鋼砲車種，手排版本仍具有一定的吸引力，相信未來 Focus ST 在導入手排車型之後，更能增加買氣，強化在進口鋼砲市場的表現。
Swift Sport Hybrid 於 2020 年 12 月 25 日在台發表，換搭手排車型後買氣不減，交車需等到半年之譜。

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