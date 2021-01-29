搞定自律神經的關鍵！醫病也需要醫心！

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不論是頭痛、胸悶、胸痛等各種問題，常見即便在做詳細檢查確認沒問題後，患者還是不見好轉，這很有可能是自律神經失調惹的禍，或是心理影響生理所致。民生承安診所王健宇醫師表示，醫生除了適時提供適當的藥物外，同時也需要醫治患者的心情，幫助患者脫離病情進入惡性循環僵固的想法。
發現腫塊擔憂是癌症？醫生一句話治好主持人？
今健康直播主持人洪素卿分享，自己曾發現腿部有顆硬塊，擔憂可能是骨肉癌。在經過一系列檢查後，醫生告知持續觀察，讓她一顆心懸著，更覺得腫塊似乎有逐漸變大的趨向，越來越緊張。
後來向骨肉癌權威醫師尋求協助，該醫師為她檢查，但並未使用儀器，只對她語重心長的表示：保證沒事，你回去休息就好了。
醫師的一句話讓洪素卿心裡的大石終於放下，原本腿上的腫塊也逐漸變小消失。有時醫師一句話讓患者放心了，因自律神經失調所引起的各種毛病，就可能隨之退散。
肋間檢查沒事卻還是痛？醫：根本自己壓出來的
王健宇醫師也分享，診間曾遇過求診患者接近肝臟的肋骨處疼痛，擔心是不是腎臟受損或是其他問題，經過檢查後並無大礙，但患者還是心存疑慮表示為何越來越痛。醫師開了五天的藥，並建議該患者做一件事，回家除了服藥以外，不要去碰疼痛處。
了解病患心態的王健宇醫師解釋，身體疼痛，人常見會不斷地去觸碰甚至按壓患處，該患者疼痛處為肋間神經發達敏感處，原本可能真的有一些小問題造成疼痛，無時無刻的觸碰、按壓，自然也就腫了起來、越來越痛。醫師直白的說，那根本是自己壓出來的。
醫病也醫心，放寬心改善自律神經失調毛病
王健宇醫師表示，擔心自己身體出問題並沒有錯，重要的是找對醫生、做好檢查後，若沒事，就好好放心的遵照醫囑。醫病同時也醫心，如同前述所說的，醫患共同努力才有助打破當下惡性循環的僵局。
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