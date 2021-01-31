英特爾換執行長 台積電客戶憂？半導體巨人如何再獲肯定
文/財訊雙週刊
2021-01-31 08:30:00
英特爾新執行長杰辛格將上任，並宣示重回技術路線；在市場多重挑戰下，這個半導體巨人正努力再度贏得投資人肯定。
英特爾最新的公告，杰辛格（Pat Gelsinger）將於2月15日接任英特爾最新一任執行長，擔任救援重任的原執行長史旺（Bob Swan）則功成身退。市場對杰辛格血統純正的技術資歷抱以期望，帶動英特爾股價大漲。技術人領軍 對抗3大挑戰眾所周知，2020年對英特爾而言，是非常艱苦的1年，所面臨的3大挑戰，壓得英特爾幾乎毫無喘息空間。其中最慘烈的，是超微（AMD）在產品線上給予英特爾極大的壓力，甚至迫使英特爾打破其1年僅推出一代產品的慣例，連續推出兩個世代，但仍無法與超微抗衡，甚至失去桌機處理器龍頭地位；英特爾向來引以為傲的製程技術也不斷遭遇瓶頸，導致新產品的布局也一直被推遲。第2項挑戰，在於主流市場大客戶流失。蘋果推出自有基於安謀（ARM）架構的M1處理器，應用於自家所有電腦產品，取代過去採用的英特爾平台；微軟加速Windows-Arm相容計畫，甚至打算仿效蘋果推出自己的微軟版Windows處理器。另外，由於14奈米與10奈米良率都不好，這讓英特爾即使推出更有競爭力的架構，但仍難滿足市場需求。第3個挑戰則是高速運算市場出現隱憂。包含亞馬遜、谷歌都推出新一代安謀架構處理器計畫，同時，基於安謀架構的伺服器客戶也不斷增加，直接威脅到英特爾的最大獲利來源，對英特爾來說更是生死交關的大事。新執行長就任之後，仍須處理這些燙手山芋。杰辛格在英特爾的資歷長達30年，推動多款經典處理器架構的技術發展，並與微軟合作共同發起知名的英特爾開發者論壇，為英特爾打下雄霸處理器市場的基礎。事實上，他原本對於執行長的大位就極有野心，只是運氣不佳，一直沒有被排進候選名單內，2009年離開英特爾加入EMC，後來EMC被戴爾（Dell）併購，他又前往EMC所併購的VMWare擔任執行長。對英特爾而言，杰辛格是血統純正的英特爾技術人，召回杰辛格掌舵，也算是走回由技術人領軍的傳統路線，代表英特爾未來將更重視技術發展。且由於他在其他企業的歷練，對守住英特爾最賺錢的高效能運算與企業部門也能更有把握，這也讓投資人重新把目光投注到英特爾身上。同時間，超微股價則是呈現下跌局面。在宣布繼任的執行長人選之後，英特爾也同時宣布其7奈米製程獲得重大突破，而配合前幾天調研機構TrendForce的報告內容，為了善用自家產能，未來英特爾計畫將多數低階產品外包給台積電，這些產品包含了Core i3以及GPU（繪圖處理器）產品線，高階產品則仍緊抓在手中。為何不是高階架構委外代工？因為，就製程技術而言，英特爾的製程更適合高效能架構，而台積電的製程適合低功耗架構。當然，台積電也有高效能製程，但其電晶體密度領先英特爾製程的幅度就小很多。英特爾一方面透過台積電的高良率表現，來生產GPU這類整合極大規模電晶體的晶片；另一方面用自有製程來生產高毛利高階產品，同時為下一代製程練功，這正是英特爾維持其高階地位，進一步提升產能與降低成本，同時確保主流市場的最佳方式。受英特爾訂單影響，台積電已經宣布要增加今年的資本資出。但是要注意的是，由於艾司摩爾（ASML）機台的產能有限，根據其極紫外光微影製程（EUV）設備產能預估，2021年恐怕只能滿足市場一半的需求，未來台積電受限於艾司摩爾的供應能力，恐怕即使有錢，也無法如預期般擴增產能，屆時將無法滿足所有客戶的需求。高階自己做 低階外包台積因此英特爾將利潤較低的產品丟給台積電，也為已經略嫌紊亂的代工產能一潭春水中，再度投下1顆大石頭，對台積電的既有客戶並不是太好的消息。而英特爾低階產品還有三星這個備案，最差也不過將其搬回自家晶圓廠生產，進可攻退可守，又確保了自有高階產能的作法，預期也會對其市場經營帶來正面效果。