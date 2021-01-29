不任性亦是跨界焦點 Ford Focus Active EcoBoost182 好動版 試駕

●均 Active 專屬套件，好動版少去專屬迎賓踏板
●好動版外觀採用海鷹之翼型頭燈，較任性版的奪目之鐮型少去 LED 遠近燈、自動水平調整及 AHB 自動遠光燈功能，另外車頭也少去四眼環車雷達及雨滴感應式自動雨刷，車側少去 Keyless 車門啟閉系統，車尾燈具為傳統燈泡而非 LED 導光式樣
●好動版內裝較任性版少去 Qi 無線充電座、HUD 智慧型抬頭顯示器、後座軟質門板、駕駛座8向電動座椅(含電動腰部支撐)、FORD POWER 引擎啟動鍵，恆溫空調為單區，遮陽板化妝鏡少去化妝燈、車內後視鏡無自動防眩功能
●好動版之 SYNC 娛樂通訊整合系統為2.5，較任性版的 SYNC3 少去中文聲控系統及中文衛星導航系統，且倒車顯影不支援 180 度廣角畫面
●好動版音響為 6 支揚聲器，與任性版的 9 支揚聲器及 1 支重低音配置不同
●好動版車重較任性版輕 10 公斤為 1,365 公斤，行李廂標準置物空間為 375 公升，較任性版大 34 公升
●配胎採用 Goodyear Efficient Grip Performance (EGP)，好動版尺寸為 215/55R17，任性版為 215/50R18
●標準配備 Ford Co-Pilot 360™ 全方位智駕科技輔助系統，構成符合 SAE Level 2 的自動駕駛輔助功能，但好動版少去 iACC 智慧型定速巡航調節系統及全方位低速碰撞警示系統
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福特六和於今年 1/8 推出第四代國產 Ford Focus 車系的跨界掀背成員 Focus Active，將 2018 年歐洲首發時即提供的車型正式導入國內，提供好動版 (新台幣 83.9 萬元起) 與任性版 (新台幣 89.9 萬元起) 兩款編成供消費者新的跨界休旅選擇，7Car<小七車觀點> 先前已針對任性版進行 Off-road 與 On-road 試駕，今日 1/29 則進行好動版的試駕，同時分析兩者差異。
外觀方面，Focus Active 在現行第四代 Focus 掀背車型的基礎上，換上了 Active 專屬外觀套件，車頭具備霧黑稜格水箱罩，前保險桿下方加入高抗磨運動套件，LED 前霧燈飾蓋加入銀色外框點綴，車側配備 Active 專屬車身銘板，車頂設有運動車頂架，好動版足踏五幅雙色切削鋁圈，配胎尺寸為 215/55R17，車尾下擾流與車頭同樣具備高抗磨運動套件，尾燈採用 LED 導光條式樣，排氣管為右側單邊雙出設定。尺碼部分，Focus Active 的車身長寬高為 4,397x1,844x1,513 (mm)，軸距則為 2,700mm。
Focus Active 的車身長寬高為 4,397x1,844x1,513 (mm)，軸距則為 2,700mm。
車尾下擾流與車頭同樣具備高抗磨運動套件，排氣管為右側單邊雙出設定。
Focus Active 換上霧黑稜格水箱罩。
好動版採用海鷹之翼頭燈組，除了日行燈為 LED 導光條，其餘燈號均為傳統燈泡。
好動版無 Keyless 功能，保留明顯的鑰匙孔設計。
Focus Active 採用 Goodyear Efficient Grip Performance 配胎，好動版搭配五幅雙色切削鋁圈，輪胎尺寸為 215/55R17。
好動版未配置 LED 導光條尾燈組，除位於右側的倒車燈及位於左側的後霧燈採用 LED 光源外，其他燈號均為傳統燈泡。
內裝方面，Focus Active 在第四代 Focus 的鋪陳架構基礎上，透過改採躍動藍車門內飾板、躍動藍座艙內飾板、躍動藍座椅縫線及 Active 專屬標誌座椅等方式來營造跨界氛圍，配備部分則比照 Focus 車系搭載了 8 吋懸浮式全彩 LCD 觸控螢幕、三幅式多功能方向盤含換檔撥片、E-Shifter 旋鈕排檔、電子手煞車、單區恆溫空調及後座出風口等。好動版較任性版少去 Qi 無線充電座、HUD 智慧型抬頭顯示器、後座軟質門板、駕駛座8向電動座椅(含電動腰部支撐)、FORD POWER 引擎啟動鍵，恆溫空調為單區，遮陽板化妝鏡少去化妝燈、車內後視鏡無自動防眩功能。
Focus Active 在第四代 Focus 的鋪陳架構基礎上，導入躍動藍車門內飾板、躍動藍座艙內飾板、躍動藍座椅縫線及 Active 專屬標誌座椅等方式來營造跨界氛圍。
Focus Active 採用以皮質搭配縫線設計的多功能方向盤，後方設有換檔撥片，整體握感舒適。
儀錶板採用雙環指針式搭配中央 4.2 吋行車資訊顯示幕，整體判讀性良好。
中控台上方設有 8 吋懸浮式全彩 LCD 觸控螢幕，內建 SYNC2.5 娛樂通訊整合系統，支援 Apple CarPlay/Android Auto 手機連接，但不若任性版的 SYNC3 可支援中文聲控及中文導航。
空調為單區恆溫設計，與任性版的雙區配置不同，不過全車系都具備活性碳車內粉塵過濾功能，溫度直接於旋鈕中央螢幕顯示。
好動版的中控台下方不若任性版提供 Qi 無線充電座，但提供 USB 插座及 12V 電源插座。
中央鞍座整合 E-Shifter 旋鈕排檔、電子手煞車、Auto Hold 開關及行車模式切換等操作介面，右側提供附氣氛燈的置杯座，好動版左下角按鍵區較任性版少了停車雷達開關按鈕及抬頭顯示器設定按鈕，多出一處卡槽。
Focus Active 標準配備遮陽板化妝鏡，但照明燈僅在任性版搭載。
自動防眩後視鏡為任性版的配備，好動版為手動切換防眩。
好動版配置 6 支揚升器音響，與任性版 B&O 9 支揚聲器的配置不同，但門板置物空間仍有質感不錯的植絨處理。
好動版無 FORD POWER 引擎啟閉按鈕，仍維持傳統插入鑰匙來啟動引擎的設計。
門檻不若任性版配置 Active 字樣與線條，與標準 Focus 車型維持相同設計。
Focus Active 換上專屬標誌座椅，搭配躍動藍座椅縫線，支撐性良好，包覆性也達到水準之內，好動版的調整方式為全手動。
後座受惠於長達 2,700mm 的軸距而帶來充裕的乘坐空間，中央隆起範圍也不致過大，不過門板為硬塑料而非任性版的軟質塑料。
後座乘客享有空調出風口，下方提供 Type-A USB 及 Type-C USB 插座。
附表為本站實測座艙空間之數據。
好動版本的行李廂標準置物空間因少去 B&O 音響的重低音，較任性版多出 34 公升來到 375 公升，透過後座椅背 6:4 分離傾倒可創造更大的酬載機能，若仍無法滿足還可於車頂行李架加裝額外的置物用品來進一步擴充。
安全防護方面，Focus Active 配備 Ford Co-Pilot 360™ 全方位智駕科技輔助系統，構成符合 SAE Level 2 的自動駕駛輔助功能，針對前向搭載包括：LCA 車道導正輔助系統、 PCA 前向碰撞預警系統、 AEB 全速域輔助煞停系統 (可偵測行人與單車騎士)、 DI 前向距離偵測系統、DA 車距警示系統、PIB 二次碰撞預煞輔助系統、AHB 自動遠光燈、TSR 道路標誌識別輔助系統、ISA 智慧型速限輔助系統；針對側向搭載包括：BLIS 視覺盲點偵測系統、 LDW 車道偏移警示系統、LKA 車道偏移輔助系統、ESA 閃避轉向輔助系統及駕駛疲勞輔助系統等；針對後方搭載包括：CTA 倒車來車警示系統 (附後方來車方向標示)、雙模式倒車顯影輔助系統附停車導引動態指示及後四眼式倒車雷達等。好動版較任性版少去 iACC 智慧型定速巡航調節系統與前四眼環車雷達，倒車顯影不支援 180 度廣角畫面。
附表為本站實測行李廂空間之數據。
除了駕駛輔助科技之外，第四代 Focus 也配備了許多主被動防護，包括 ETS 主動式車身動態強化系統、 ESP 電子式車身動態穩定系統、 TCS 循跡控制防滑系統、 TVC 扭力分配控制系統、 ABS 防鎖死煞車控制系統、 BOS 煞車優先系統、 EBD 電子煞車力道分配系統、 EBA 煞車力道輔助系統、 TPMS 圖像式胎壓偵測警示系統、 HLA 斜坡起步輔助系統、 LIM 速限系統、 6 具 SRS 輔助氣囊、四門防夾車窗、自動斷油安全塑鋼油箱、緊急煞車警示、雙前座預縮安全帶及 ISOFIX後座兒童安全座椅固定裝置等，但好動版較任性版少去全方位低速碰撞警示系統。
動力配置方面，Focus Active 採用 1.5 升 EcoBoost 182 直列 3 缸渦輪增壓汽油引擎，導入支援 2 缸運作的 VDE 汽缸間歇功能、結合歧管噴射與缸內直噴的雙噴油系統，加上雙獨立可變汽門正時等設計，可在 6,000rpm 時輸出 182 匹最大馬力，自 1,600~4,500rpm 間可輸出 24.5kg-m 峰值扭力，配上 8 速 SelectShift 手自排變速箱及前輪驅動，繳出 16.4km/l 的平均油耗表現。
開著 Focus Active 好動版上路，首先可以體驗到一貫出色的動力水準，加速時推力豐沛且銜接順暢，好動版相較於先前試駕的任性版用上尺寸更小、扁平比更高的輪胎，路感較不清晰，抑震表現略好一些，整車除除了駕駛視野夠高之外，其較標準版 Focus 增長的避震器行程並不會帶來過多的側傾，後獨立懸吊搭配重新調校的阻尼參數，更創造了較 ST-Line 車型平順的碎震吸收能力，輔以出色的 NVH 工程水準，創造水準之上的乘駕品質。
Focus Active 在國內的編成均提供良好的動力輸出、行路質感、地形適應能力、乘坐空間與科技水準，而任性版以較好動版多出 6 萬元的價差，帶來更為豐富的享受，倘若購車時的預算充足，相當建議直接攻頂來擁有最完整的配備，當然購車仍是以日常需求為主，一切端看實際賞車體驗後，方可得知最適合的選擇。