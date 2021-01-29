最大續航里程超過 1,000 公里 DFSK 母集團轉投資之 Seres SF5 電動車新增 EVR 增程版本

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SF5 EVR 採用雙電動馬達配置，提供後輪驅動或四輪驅動選項，搭配汽油引擎作為發電機來替電池充電，最大功率達到 510kw，峰值扭力為 1,040Nm，原廠宣稱後驅車型 0-100km/h 加速需時 6.8 秒完成，四驅車型則為 4.8 秒，後驅極速為 190km/h，四驅極速為 230km/h。透過增程系統的搭配，原廠指出最高續航里程可突破 1,000 公里。
尺碼部分，SF5 EVR 的車身長寬高為 4,700x1,930x1,625 (mm)，軸距則為 2,875mm，前輪距為 1,655mm，後輪距為 1,650mm，最低距地高為 181mm，車重介於 2,230~2,370 公斤之間，行李廂置物空間為 367~723 公升。
科技方面，SF5 EVR 採用全鋁合金底盤，支援 V2V 及 V2L 電力傳輸，配備 20 吋鋁合金輪圈、全景天窗、17 吋螢幕、OTA 線上更新、抬頭顯示器及 Level 2 半自動駕駛輔助等。
國內市場方面，DFSK 總代理合同興目前販售大穩發 S2.5t、金穩發及穩發共 3 款小貨車，其中最新上市的大穩發 S2.5t 將總重升級至 2.5 噸，並導入包括 ESC 車身動態穩定系統、ABS 防鎖死煞車系統及後車門兒童安全門鎖等安全配備，引擎也通過歐盟六期排放標準，並提升輸出表現，建議售價為新台幣 60.8 萬元起。