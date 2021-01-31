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【油價公告】中油、台塑宣布明(1)日起國內汽油降 0.1 元、柴油降 0.1 元

7Car 小七車觀點

2021-01-31 17:25:40

（圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）
台灣中油
台灣中油公司宣布自明（1）日凌晨零時起汽、柴油價格各調降0.1元，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升25.0元、95無鉛汽油每公升26.5元、98無鉛汽油每公升28.5元、超級柴油每公升22.3元。
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台灣中油表示，本週受伊拉克減產原油之利多與中國大陸疫情升溫之利空相互抗衡下，導致本週油價震盪。本週調價指標7D3B週均價為每桶55.18美元，較前週55.29美元下跌0.11美元，新臺幣兌美元匯率升值0.023元，國內油價依公式計算跌幅為0.22%，按浮動油價調整原則，汽、柴油每公升原應分別不調整及調漲0.4元，經考量亞鄰最低價限制，本週汽、柴油價格各調降0.1元，台灣中油汽、柴油各吸收0.1、0.5元。
台塑石化
台塑石油表示，受到伊拉克允諾加大減產力度、美國原油庫存意外驟降，與各國加強防疫封鎖措施等多空因素互抵，致使本週原油價位持平，均價與上週相當。考量國際油價走勢、新台幣兌美元匯率、國內市場競爭力及亞洲鄰國最低價等因素後，決定自2021年2月1日(週一)凌晨01:00開始，調降汽油批售價格0.1元/公升，柴油批售價格0.1元/公升。

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